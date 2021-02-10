На этот раз в экспрессе рассмотрим матч чемпионата Австрии, а также поединки Кубков Греции и Италии.

«Аталанта» — «Наполи»

Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. Ответный матч

«Аталанта» в текущем розыгрыше Кубка Италии преодолела уже два раунда. В 1/8 она на домашнем поле справилась с «Кальяри» (3:1), а затем переиграла «Лацио» (3:2). В первом же матче данной стадии бергамцы на выезде разошлась миром с «Наполи», сыграв 0:0.

В чемпионате страны на данный момент коллектив в турнирной таблице занимает только седьмое место, уступая четвертой строчке три очка. В последнем проведенном поединке первенства клуб из Бергамо дома разошелся миром с «Торино» (3:3), ведя по ходу матча 3:0.

«Наполи» также прошел уже два этапа в Кубке Италии, поочередно обыграв на домашнем поле «Эмполи» (3:2) и «Специю» (4:2).

В Серии А в турнирной таблице неаполитанцы располагаются на шестой позиции, имея одинаковое количество баллов с предстоящим соперником. Накануне они на выезде потерпели поражение от «Дженоа» (1:2), а туром ранее дома обыграли «Парму» (2:0).

Оба коллектива предпочитают атакующий футбол в текущем сезоне, и наверняка сейчас также сыграют результативно, несмотря на безголевую ничью в первом матче.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.82.

«Олимпиакос» — «Арис»

Футбол. Кубок Греции. 1/4 финала. Первый матч

Сейчас у «Олимпиакоса» 7-матчевая победная и 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 12 викторий. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги, значительно оторвавшись от преследователей.

«Легенды», которые являются действующим обладателем Кубка Греции, на предыдущем этапе без проблем разобрались с «Панетоликосом» из Агринио, дважды победив по 3:0.

«Арис» находится на второй строке в чемпионате, но сильно отстает от лидера, а конкурентов опережает незначительно, всего на два балла.

Клуб из города Салоники также преодолел только один этап в текущем Кубке страны, где он без проблем дважды по 2:0 переиграл «Астерас» Триполис. За последние шесть встреч коллектив пять раз победил и раз уступил.

Вряд ли «Олимпиакос» будет иметь проблемы в родных стенах с гостями из Салоник. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.35.

«РБ Зальцбург» — «Аустрия»

Футбол. Чемпионат Австрия. БЛ. 16-й тур

По итогам 15 туров «РБ Зальцбург» идет во главе турнирной таблицы австрийской Бундеслиги, но вторая строка находится на расстоянии всего одного балла.

После зимнего перерыва «быки» выиграли все четыре проведенные поединка, не пропустив в них ни одного гола. В своем последнем матче они дома обыграли предстоящего противника (2:0) в Кубке страны.

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«Аустрия» разместилась на седьмой позиции в турнирной таблице австрийского первенства, отставая от первой шестерки на три балла.

После возобновления сезона клуб из Вены выиграл две игры при одной ничьей в рамках чемпионата, а накануне уступил в кубковом розыгрыше своему предстоящему оппоненту со счетом 0:2.

Лидер первенства и снова должен справиться с середняком, выиграв с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «РБ Зальцбург» с форой (-1,5) за 1.57.

Общий коэффициент — 3.85.