Суперэкспресс на 9-10 января. Прогнозы и ставки на футбол

Перед тем, как вы внимательно изучите этот текст, просто напомним, что суперэкспресс — это, прежде всего, развлекательный контент.

«Пари Сен-Жермен» — «Брест»

Футбол. Чемпионат Франции. 19-й тур

«Пари Сен-Жермен» в первом матче под руководством Маурисио Почеттино сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (1:1). И это, безусловно, далеко не тот дебют, о котором мечтал аргентинец. Никакого вау-эффекта и близко не было.

Но со второй попытки футболисты «ПСЖ», скорее всего, порадуют Почеттино. В домашней игре против «Бреста» парижане наверняка постараются показать зрелищный футбол, в противном случае, какой смысл во всей этой суете с увольнением Томаса Тухеля и назначением Почеттино.

У «ПСЖ» точно не сыграет Неймар, но зато будут Ди Мария, Икарди и, конечно же, Мбаппе. Так что можно не переживать, в атаке у хозяев не должно быть проблем.

Ждем от «ПСЖ» как минимум три забитых мяча.

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.59.

«Дженоа» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии. 17-й тур

В матчах между итальянскими середняками и аутсайдерами точно не стоит задумываться, кто выиграет, будут ли голы — абсолютно непредсказуемое шоу в этом плане.

Однако нет никаких сомнений, что в этой жесткой борьбе будет немало ситуаций, в которых арбитру придется успокаивать футболистов карточками — и не факт, что только желтыми.

«Дженоа» и «Болонья» довольно грубые команды, эмоциональные, поэтому логично предположить, что в матче будет как минимум четыре предупреждения. В битве за результат по-другому редко бывает.

Ставка: тотал желтых карточек больше 4,0 за 1.53.

«Севилья» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Франции. 18-й тур

«Севилья» до сих пор находится в таблице ниже «Реал Сосьедада», но вот только баски провели уже 18 матчей, а хозяева — всего лишь 15.

Кроме того, в последнее время «Сосьедад» выглядит далеко не так убедительно, как в начале сезона. И тут уместно отметить, что у гостей в восьми предыдущих турах всего лишь одна победа. Больше одного мяча за игру клуб из Сан-Себастьяна последний раз забивал два месяца назад.

Между тем, «Севилья» начиная с ноября не смогла набрать очки только в игре с «Реалом», в которой, на самом деле, явно не заслуживала поражения.

В общем, победа «Севильи», но с подстраховкой. Мало ли.

Ставка: победа «Севильи» с форой (0) за 1.61.

«Парма» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. 17-й тур

Руководство «Пармы» на этой неделе вполне обоснованно отправило в отставку главного тренера команды Фабио Ливерани. Одна победа почти за три месяца и свежая серия из четырех поражений — повод действительно был. Команду снова возглавил Роберто Д′Аверса, которого, к слову, и заменил Ливерани перед началом сезона.

Решение логичное, но вряд ли Д′Аверса успеет за несколько дней серьезно улучшить игру «Пармы». Проблема тут явно не только в тренере. В январе клубу придется хорошо поработать на трансферном рынке, иначе следующий сезон «Парма» рискует начать в Серии Б.

Все прогнозы на Серию А

Нельзя сказать, что «Лацио» в последнее время впечатляет, но такую «Парму» команда Симоне Индзаги просто обязана побеждать.

Ставка: победа «Лацио» за 1.63.

«Ювентус» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. 17-й тур

«Ювентус» отлично отреагировал на домашнее поражение от «Фиорентины». Никто не спорит, что игру «Старой синьоре» тогда сломало удаление Куадрадо, и все равно, даже в такой ситуации действующий чемпион не имеет права пропускать от середняка три мяча.

В начале января «Ювентус» уже успел разгромить «Удинезе» и одержать крутейшую победу над «Миланом» (3:1), который до этого последний раз проигрывал еще в марте прошлого года.

«Сассуоло» же в последнее время запомнился, в первую очередь, неудачными матчами против грандов. Команда Роберто Де Дзерби без шансов уступила «Интеру», «Милану» и «Аталанте», а также сыграла вничью с «Ромой».

Против «Ювентуса» вряд ли будет легче. Туринская машина наконец-то нашла свою игру.

Ставка: тотал «Ювентуса» больше 2,0 за 1.61.

«Манчестер Сити» — «Бирмингем»

Футбол. Кубок Англии. 3-й раунд

Ну и все, что выше, разбавим матчем «Манчестер Сити» против «Бирмингема» на Кубок Англии.

Без сомнений, в составе «Сити» будет немало изменений, но, как показала недавняя игра с «Манчестер Юнайтед», это вообще не проблема.

Система Хосепа Гвардиолы отлично работает в любом виде, постоянная ротация никак не влияет на действия команды. Разве что реализация иногда подводит, но это нормально, а вот когда нет моментов — это уже плохо.

Представителю Чемпионшипа точно не позавидуешь, 90 минут против «Сити» станут для обороны «Бирмингема» настоящим испытанием.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.63.

Общий коэффициент — 16.70.