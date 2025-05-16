Истаравшан — Баркчи. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 16 мая 2025 года

16 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Баркчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истаравшан» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Истаравшан»

Турнирное положение: «Истаравшан» стартовал в чемпионате неудачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Истаравшан» в 9 стартовых матчах добыл лишь 6 зачетных баллов. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Истаравшан» уступил «ЦСКА-Памиру» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:1). А вот поединок с «Вахшем» завершился обидной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Истаравшан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истаравшан» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает аккурат 2 мяча за матч.

Матчи с «Баркчи» для команды складываются исторически неудачно. В четырех очных поединках «Истаравшан» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

«Баркчи»

Турнирное положение: «Баркчи» пока окопался в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Баркчи» в 9 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Баркчи» потерпел поражение от «Равшана» (1:2).

До того команда дала бой сильному «Вахшу» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Худжандом» (2:2).

При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баркчи» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 9 поединках таджикского чемпионата.

При этом «Баркчи» на 5 очков отстает от пятой позиции. Зато разница забитых и пропущенных мячей у команды положительная.

Команда не побеждает уже четыре матча кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Баркчи» выглядит сильнее одного из аутсайдеров.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Баркчи» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Истаравшан» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.17.

Прогноз: «Баркчи» намерен подтянуться к первой пятерке, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче окопались в группе аутсайдеров, тогда как «Баркчи» способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Баркчи» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65