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    Сумеет ли «Баркчи» добыть три очка?

    Истаравшан — Баркчи. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Истаравшан» — «Баркчи»
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    16 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Баркчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истаравшан» — «Баркчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 16 Мая 2025 года

    Истаравшан

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Истаравшан 17:00 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
    •

    «Истаравшан»

    Турнирное положение: «Истаравшан» стартовал в чемпионате неудачно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истаравшан» в 9 стартовых матчах добыл лишь 6 зачетных баллов. А вот забила команда 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Истаравшан» уступил «ЦСКА-Памиру» (1:4).

    До того команда нанесла поражение «Панджшеру» (2:1). А вот поединок с «Вахшем» завершился обидной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках «Истаравшан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истаравшан» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает аккурат 2 мяча за матч.

    Матчи с «Баркчи» для команды складываются исторически неудачно. В четырех очных поединках «Истаравшан» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда твердо намерена выбраться из опасной зоны.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: «Баркчи» пока окопался в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Баркчи» в 9 матчах чемпионата набрал 10 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Баркчи» потерпел поражение от «Равшана» (1:2).

    До того команда дала бой сильному «Вахшу» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Худжандом» (2:2).

    При этом «Баркчи» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баркчи» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 12 мячей в 9 поединках таджикского чемпионата.

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    При этом «Баркчи» на 5 очков отстает от пятой позиции. Зато разница забитых и пропущенных мячей у команды положительная.

    Команда не побеждает уже четыре матча кряду. Да и в нынешней диспозиции она явно намерена добыть три зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Баркчи» выглядит сильнее одного из аутсайдеров.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Баркчи» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Истаравшан» пропускает в среднем аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.17.

    Прогноз: «Баркчи» намерен подтянуться к первой пятерке, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче окопались в группе аутсайдеров, тогда как «Баркчи» способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Баркчи» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Истаравшан — Баркчи?

    Матч Истаравшан — Баркчи состоится 16 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Истаравшан — Баркчи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Истаравшан — Баркчи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Истаравшан — Баркчи?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Истаравшан — Баркчи?

    Коэффициенты букмекеров: «Баркчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

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    Истаравшан — Баркчи: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 16.05.202516:00. Сумеет ли «Баркчи» добыть три очка?
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