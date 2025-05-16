Грикспор — Атман. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

Грикспор
Таллон попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.
В первом матче на этой неделе нидерландец спокойно обыграл британца Билли Харриса (6:3, 6:4), который перед этим остановил 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку.
На прошлой неделе Грикспор прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме — после победы над Миомиром Кецмановичем проиграл Артуру Фису (2:6, 2:6).
В Мадриде Грикспор тоже выиграл лишь один матч. На «тысячнике» в столице Испании он уступил британцу Джеку Дрейперу.
Лучшим результатом Грикспора на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марракеше.
Атман
Теренс тем временем дошел до четвертьфинала на третьем «челленджере» подряд.
При этом на этой неделе француз впервые в сезоне играет на грунте.
В начале мая Атман выиграл «челленджер» в Гуанчжоу (Китай) и дошел до полуфинала в Уси (Китай).
В первом круге турнира в Бордо Атман одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 7:5.
Во втором раунде 119-я ракетка мира обыграл своего соотечественника Юго Гастона — 1:6, 6:3, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.16, победу Атмана букмекеры предлагают за 4.55.
Прогноз: в этой паре действительно есть явный фаворит, однако француз, похоже, способен навязать борьбу и создать интригу. На этот разу у Грикспора могут возникнуть проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.02.