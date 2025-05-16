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    Грикспор проиграет 119-й ракетке мира?

    Грикспор — Атман. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Атман
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против француза Теренса Атмана в четвертьфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Атман, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Грикспор

    Таллон попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче на этой неделе нидерландец спокойно обыграл британца Билли Харриса (6:3, 6:4), который перед этим остановил 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку.

    На прошлой неделе Грикспор прошел один раунд на «Мастерсе» в Риме — после победы над Миомиром Кецмановичем проиграл Артуру Фису (2:6, 2:6).

    В Мадриде Грикспор тоже выиграл лишь один матч. На «тысячнике» в столице Испании он уступил британцу Джеку Дрейперу.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Грикспора на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал турнира в Марракеше.

    Атман

    Теренс тем временем дошел до четвертьфинала на третьем «челленджере» подряд.

    При этом на этой неделе француз впервые в сезоне играет на грунте.

    В начале мая Атман выиграл «челленджер» в Гуанчжоу (Китай) и дошел до полуфинала в Уси (Китай).

    В первом круге турнира в Бордо Атман одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 7:5.

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    Во втором раунде 119-я ракетка мира обыграл своего соотечественника Юго Гастона — 1:6, 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.16, победу Атмана букмекеры предлагают за 4.55.

    Прогноз: в этой паре действительно есть явный фаворит, однако француз, похоже, способен навязать борьбу и создать интригу. На этот разу у Грикспора могут возникнуть проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грикспор — Атман?

    Матч Грикспор — Атман состоится 16 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грикспор — Атман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грикспор — Атман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грикспор — Атман?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грикспор — Атман?

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.16, победу Атмана букмекеры предлагают за 4.55.

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