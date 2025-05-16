Вахш — Хулбук. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 16 мая 2025 года

«Вахш»
Турнирное положение: «Вахш» прекрасно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Вахш» в 9 стартовых матчах добыл 19 очков. А вот в среднем команда забивает почти два гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вахш» не смог одолеть «Истиклол» (0:0).
До того команда разошлась миром с «Баркчи» (2:2). Зато поединок с «Истаравшаном» завершился непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вахш» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
Причем «Вахш» нынче шикарно атакует. В 9 поединках чемпионата Таджикистана команда наколотила 16 мячей в ворота соперников.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и пора бы команде возвращаться на победный путь.
«Хулбук»
Турнирное положение: «Хулбук» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Хулбук» в 9 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 14 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Регар-ТадАЗу».
До того команда была бита еще и «Истиклолом» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Равшаном» (0:0).
При этом «Хулбук» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хулбук» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась лишь 7 мячами в 9 турах чемпионата.
При этом «Хулбук» не забивал в 3 своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 зачетных пункта.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» явно постарается зацепиться за драгоценные баллы.
Статистика для ставок
- «Хулбук» не забивает 3 матча кряду
- «Вахш» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Вахш» не побеждал в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: «Вахш» бьется за лидерство, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости нынче находятся в кризисе, да и «Вахшу» пора возвращаться на победную тропу.
Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25