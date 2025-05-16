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    «Вахш» быстро добьется своего

    Вахш — Хулбук. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Хулбук»
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    Футбольный мяч
    16 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Хулбук». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» прекрасно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» в 9 стартовых матчах добыл 19 очков. А вот в среднем команда забивает почти два гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вахш» не смог одолеть «Истиклол» (0:0).

    До того команда разошлась миром с «Баркчи» (2:2). Зато поединок с «Истаравшаном» завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вахш» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

    Причем «Вахш» нынче шикарно атакует. В 9 поединках чемпионата Таджикистана команда наколотила 16 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и пора бы команде возвращаться на победный путь.

    «Хулбук»

    Турнирное положение: «Хулбук» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хулбук» в 9 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Регар-ТадАЗу».

    До того команда была бита еще и «Истиклолом» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Равшаном» (0:0).

    При этом «Хулбук» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хулбук» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась лишь 7 мячами в 9 турах чемпионата.

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    При этом «Хулбук» не забивал в 3 своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 зачетных пункта.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» явно постарается зацепиться за драгоценные баллы.

    Статистика для ставок

    • «Хулбук» не забивает 3 матча кряду

    • «Вахш» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Вахш» не побеждал в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Вахш» бьется за лидерство, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся в кризисе, да и «Вахшу» пора возвращаться на победную тропу.

    Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вахш — Хулбук?

    Матч Вахш — Хулбук состоится 16 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вахш — Хулбук?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вахш — Хулбук?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вахш — Хулбук?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вахш — Хулбук?

    Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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