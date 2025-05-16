Вахш — Хулбук. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 16 мая 2025 года

16 мая в 9-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Хулбук». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Хулбук», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вахш»

Турнирное положение: «Вахш» прекрасно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Вахш» в 9 стартовых матчах добыл 19 очков. А вот в среднем команда забивает почти два гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вахш» не смог одолеть «Истиклол» (0:0).

До того команда разошлась миром с «Баркчи» (2:2). Зато поединок с «Истаравшаном» завершился непростой викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Вахш» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вахш» все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

Причем «Вахш» нынче шикарно атакует. В 9 поединках чемпионата Таджикистана команда наколотила 16 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Да и пора бы команде возвращаться на победный путь.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Хулбук» в 9 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 14 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. Со счетом 0:3 она уступила «Регар-ТадАЗу».

До того команда была бита еще и «Истиклолом» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Равшаном» (0:0).

При этом «Хулбук» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хулбук» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась лишь 7 мячами в 9 турах чемпионата.

При этом «Хулбук» не забивал в 3 своих последних поединках. Да и отрыв от опасной зоны составляет лишь 2 зачетных пункта.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Хулбук» явно постарается зацепиться за драгоценные баллы.

Статистика для ставок

«Хулбук» не забивает 3 матча кряду

«Вахш» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Вахш» не побеждал в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вахш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Вахш» бьется за лидерство, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче находятся в кризисе, да и «Вахшу» пора возвращаться на победную тропу.

Ставка: Победа «Вахша» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25