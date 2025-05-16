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    «Барс» загрызет «нефтяников»

    Нефтчи Кочкор-Ата — Барс. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Барс»
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    16 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Барс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 16 Мая 2025 года

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •  Нефтчи Кочкор-Ата 17:00 Bars

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 9 стартовых матчах добыл 12 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Кыргызалтыну» (0:1).

    До того команда разошлась миром с «Узгеном» (3:3). Да и поединок с «Бишкек Сити» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче шикарно атакует. В 9 поединках чемпионата Кыргызстана команда наколотила 17 мячей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барс» в 9 матчах чемпионата набрал 17 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:1 она переиграла «Дордой».

    До того команда с боем уступила «Мурас Юнайтед» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Илбирсу» (3:0).

    При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 мячами в 9 турах чемпионата.

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    При этом «Барс» явно поборется за высокие места. Нынешнее отставание от топ-3 составляет лишь один зачетный пункт.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Барс» явно постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Барс» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Нефтяники» в среднем забивают почти 2 гола за матч

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата пропускает в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Барс» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся в приличных кондициях, да и «нефтяники» не столь стабильны в плане результатов.

    Ставка: Победа «Барса» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нефтчи Кочкор-Ата — Барс?

    Матч Нефтчи Кочкор-Ата — Барс состоится 16 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нефтчи Кочкор-Ата — Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтчи Кочкор-Ата — Барс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нефтчи Кочкор-Ата — Барс?

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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