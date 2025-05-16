Нефтчи Кочкор-Ата — Барс. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 мая 2025 года

Нефтчи Кочкор-Ата
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«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 9 стартовых матчах добыл 12 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Кыргызалтыну» (0:1).
До того команда разошлась миром с «Узгеном» (3:3). Да и поединок с «Бишкек Сити» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата все никак не обретет пресловутую стабильность. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче шикарно атакует. В 9 поединках чемпионата Кыргызстана команда наколотила 17 мячей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.
«Барс»
Турнирное положение: «Барс» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Барс» в 9 матчах чемпионата набрал 17 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:1 она переиграла «Дордой».
До того команда с боем уступила «Мурас Юнайтед» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Илбирсу» (3:0).
При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 13 мячами в 9 турах чемпионата.
При этом «Барс» явно поборется за высокие места. Нынешнее отставание от топ-3 составляет лишь один зачетный пункт.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Барс» явно постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Барс» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- «Нефтяники» в среднем забивают почти 2 гола за матч
- «Нефтчи» Кочкор-Ата пропускает в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Барс» бьется за высокие места, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости нынче находятся в приличных кондициях, да и «нефтяники» не столь стабильны в плане результатов.
Ставка: Победа «Барса» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00