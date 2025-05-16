ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В финале — «Ростов». Мечты «Спартака» разбились второй год подряд

    А Деян Станкович снова закатил истерику

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Спартак Ростов
    Вся лентаСамое главное
    Паулу БарбозаПаулу Барбоза: Не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» фиаско Спартак — РостовВ финале — «Ростов». Мечты «Спартака» разбились второй год подряд Райо Вальекано — Реал Бетис«Райо» и «Бетис» устроили голевое шоу, но потеряли очки в гонке за Европу
    Все новости спорта
    Спартак — Ростов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спартак — Ростов
    «Спартак» снова провалил весну — и делает это в своем фирменном, разрушительном стиле. Два удара в створ от «Ростова» превратились в два гола, две красные карточки, два срыва — и ноль финалов. Это случилось в очередной раз, и едва ли кто-то сможет назвать такой исход случайностью.
    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Спартак — Ростов 1:2
    Голы: 0:1 Александр Максименко (31'), 1:1 Леви Гарсия (76'), 1:2 Николай Комличенко (78') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо

    Когда команды выходили на поле «Лукойл-Арены», все — от зрителей до организаторов — мысленно строили план идеального суперфинала: ЦСКА против «Спартака», вечное дерби, московская битва за кубок. Но в этот вечер всё снова пошло не по московскому сценарию.

    Ещё до матча будто воздух на арене был наэлектризован, атмосфера была просто невероятной. Вечное «Знаешь ли ты?» и перфоманс вернувшегося фанатского сектора — всё как будто намекало на то, что «Спартаку» предписано было выиграть.

    Перфоманс фанатов Спартака
    livesport.ru

    Красно-белые начали, как и подобает фавориту в такой ситуации: бешеный старт, три угловых за первые четыре минуты, затем ещё два — и уже на табло красовалась статистика 5:0. Плотный, энергичный прессинг, акробатика Мартинса, удар Маркиньоса — было всё, кроме одного: реального преимущества в счете.

    А дальше случилось то, к чему «Спартак» привык. Первый же момент соперника стал голом.

    Дежавю имени Щетинина

    Все началось с прорыва Комарова — фланговый спринт, проход между Денисовым и Бабичем, пас назад в зону одиннадцати метров. Щетинин, молодой, дерзкий, без лишних движений положил корпус, пробил в ближний. Рикошет от штанги, от спины Максименко — автогол, иронию судьбы можно было не придумывать.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/fcrostov_official

    Это был не просто случайный мяч. Это был удар по самооценке команды, которая снова, как с «Балтикой» год назад, оказалась не готова к прагматичному сопернику в решающем матче.

    Перерыв не изменил ритма: «Спартак» доминировал — 14:1 по ударам, 11:0 по угловым. Но цифры всё чаще выглядели как гротескная статистика бессилия. Угальде промахивался, Ливай бил в лицо вратарю, Барко разгонял, но передерживал мяч. Маркиньос, как обычно, был невероятно энергичен на левом фланге, но этого уже в который раз не хватает.

    Станкович метался, тасовал схему, в какой-то момент даже сместил Маркиньоса в защиту и выпустил Солари. Давление оставалось — и всё же казалось, что «Спартак» варится в собственном соку.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/fcsmtg

    Гол Гарсии и молниеносный ответ

    На 76-й минуте всё-таки случилось. Один из немногих по-настоящему классных эпизодов красно-белых: Ливай мощно протащил мяч в штрафную и после рикошета отправил его в дальний угол. 1:1. Трибуны запели громче, казалось — вот он момент, когда игра перевернётся. Но это только казалось.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/fcsmtg

    Через две минуты — приговор. Лангович отобрал мяч у Маркиньоса на фланге, и несколько игроков хозяев просто остановились — подумали, что фол. А тем временем Осипенко навесил, а Комличенко красиво замкнул с лёта. 1:2. Второй удар в створ. Второй гол.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/fcrostov_official

    Бессилие Станковича

    И снова — никакого плана «Б». Угальде на ровном месте получает вторую жёлтую, оставляя команду вдесятером. Ливай дважды мог сравнивать счёт уже в меньшинстве, но Рустам Ятимов, кипер «Ростова», провёл просто блестящий матч.

    Потом случился грубейший фол Умярова на прямую красную — от отчаяния, злобы и растерянности. А Деян Станкович на последних минутах снова пересёк грань и что-то очень активно предъявил судье. Закономерная вторая жёлтая — и снова эмоции взяли верх над Станковичем. «Спартак» заканчивал матч вдевятером и без тренера. Без финала. Без трофеев. Без внятных перспектив.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/news_matchtv

    Прошлой осенью «Спартак» был едва ли не самой сбалансированной и интересной командой страны. Зимой усилился. Весной — посыпался. Пятое место в чемпионате, вылет в Кубке. И Станкович, срывающийся на судью и получающий свою порцию карточек — словно метафора всей команды. Ругать арбитра всегда проще, чем признать собственный крах.

    «Ростов» — команда-хищник

    А что же «Ростов»? Вышел, терпел, забил. Терпел снова — забил опять. Сыграл почти безошибочно в своей манере. Эта команда умеет ждать. Умеет кусаться в нужный момент. Умеет терпеть. Это качество в турнирах на выбывание куда важнее доминирования.

    Спартак — Ростов
    https://t.me/fcrostov_official

    И теперь у неё — исторический шанс взять второй трофей в своей истории. Путь не был лёгким: выбили «Спартак» и ранее дважды переигрывали его в Кубке. Почему бы не завершить сезон титулом?

    Вместо московского дерби — финал «Ростов» — ЦСКА. Тот самый случай, когда прагматизм победил романтику. И пусть расстроены организаторы, которым нужно продавать билеты, а нейтральные болельщики не увидят шоу эмоций в финале — в нём сыграют две команды, которые по-настоящему вымучили право сыграть за титул.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.78
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Этчеверри — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швейцария — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры