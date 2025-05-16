В финале — «Ростов». Мечты «Спартака» разбились второй год подряд

«Спартак» снова провалил весну — и делает это в своем фирменном, разрушительном стиле. Два удара в створ от «Ростова» превратились в два гола, две красные карточки, два срыва — и ноль финалов. Это случилось в очередной раз, и едва ли кто-то сможет назвать такой исход случайностью.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Ростов 1:2 Голы: 0:1 Александр Максименко (31'), 1:1 Леви Гарсия (76'), 1:2 Николай Комличенко (78') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Ростов: Рустам Ятимов, Герман Игнатов, Максим Осипенко, Умар Сако, Илья Вахания, Иван Комаров, Даниил Шанталий, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Николай Комличенко, Роналдо

Когда команды выходили на поле «Лукойл-Арены», все — от зрителей до организаторов — мысленно строили план идеального суперфинала: ЦСКА против «Спартака», вечное дерби, московская битва за кубок. Но в этот вечер всё снова пошло не по московскому сценарию.

Ещё до матча будто воздух на арене был наэлектризован, атмосфера была просто невероятной. Вечное «Знаешь ли ты?» и перфоманс вернувшегося фанатского сектора — всё как будто намекало на то, что «Спартаку» предписано было выиграть.

Перфоманс фанатов Спартака livesport.ru

Красно-белые начали, как и подобает фавориту в такой ситуации: бешеный старт, три угловых за первые четыре минуты, затем ещё два — и уже на табло красовалась статистика 5:0. Плотный, энергичный прессинг, акробатика Мартинса, удар Маркиньоса — было всё, кроме одного: реального преимущества в счете.

А дальше случилось то, к чему «Спартак» привык. Первый же момент соперника стал голом.

Дежавю имени Щетинина

Все началось с прорыва Комарова — фланговый спринт, проход между Денисовым и Бабичем, пас назад в зону одиннадцати метров. Щетинин, молодой, дерзкий, без лишних движений положил корпус, пробил в ближний. Рикошет от штанги, от спины Максименко — автогол, иронию судьбы можно было не придумывать.

Спартак — Ростов https://t.me/fcrostov_official

Это был не просто случайный мяч. Это был удар по самооценке команды, которая снова, как с «Балтикой» год назад, оказалась не готова к прагматичному сопернику в решающем матче.

Перерыв не изменил ритма: «Спартак» доминировал — 14:1 по ударам, 11:0 по угловым. Но цифры всё чаще выглядели как гротескная статистика бессилия. Угальде промахивался, Ливай бил в лицо вратарю, Барко разгонял, но передерживал мяч. Маркиньос, как обычно, был невероятно энергичен на левом фланге, но этого уже в который раз не хватает.

Станкович метался, тасовал схему, в какой-то момент даже сместил Маркиньоса в защиту и выпустил Солари. Давление оставалось — и всё же казалось, что «Спартак» варится в собственном соку.

Спартак — Ростов https://t.me/fcsmtg

Гол Гарсии и молниеносный ответ

На 76-й минуте всё-таки случилось. Один из немногих по-настоящему классных эпизодов красно-белых: Ливай мощно протащил мяч в штрафную и после рикошета отправил его в дальний угол. 1:1. Трибуны запели громче, казалось — вот он момент, когда игра перевернётся. Но это только казалось.

Спартак — Ростов https://t.me/fcsmtg

Через две минуты — приговор. Лангович отобрал мяч у Маркиньоса на фланге, и несколько игроков хозяев просто остановились — подумали, что фол. А тем временем Осипенко навесил, а Комличенко красиво замкнул с лёта. 1:2. Второй удар в створ. Второй гол.

Спартак — Ростов https://t.me/fcrostov_official

Бессилие Станковича

И снова — никакого плана «Б». Угальде на ровном месте получает вторую жёлтую, оставляя команду вдесятером. Ливай дважды мог сравнивать счёт уже в меньшинстве, но Рустам Ятимов, кипер «Ростова», провёл просто блестящий матч.

Потом случился грубейший фол Умярова на прямую красную — от отчаяния, злобы и растерянности. А Деян Станкович на последних минутах снова пересёк грань и что-то очень активно предъявил судье. Закономерная вторая жёлтая — и снова эмоции взяли верх над Станковичем. «Спартак» заканчивал матч вдевятером и без тренера. Без финала. Без трофеев. Без внятных перспектив.

Спартак — Ростов https://t.me/news_matchtv

Прошлой осенью «Спартак» был едва ли не самой сбалансированной и интересной командой страны. Зимой усилился. Весной — посыпался. Пятое место в чемпионате, вылет в Кубке. И Станкович, срывающийся на судью и получающий свою порцию карточек — словно метафора всей команды. Ругать арбитра всегда проще, чем признать собственный крах.

«Ростов» — команда-хищник

А что же «Ростов»? Вышел, терпел, забил. Терпел снова — забил опять. Сыграл почти безошибочно в своей манере. Эта команда умеет ждать. Умеет кусаться в нужный момент. Умеет терпеть. Это качество в турнирах на выбывание куда важнее доминирования.

Спартак — Ростов https://t.me/fcrostov_official

И теперь у неё — исторический шанс взять второй трофей в своей истории. Путь не был лёгким: выбили «Спартак» и ранее дважды переигрывали его в Кубке. Почему бы не завершить сезон титулом?

Вместо московского дерби — финал «Ростов» — ЦСКА. Тот самый случай, когда прагматизм победил романтику. И пусть расстроены организаторы, которым нужно продавать билеты, а нейтральные болельщики не увидят шоу эмоций в финале — в нём сыграют две команды, которые по-настоящему вымучили право сыграть за титул.