В финале — «Ростов». Мечты «Спартака» разбились второй год подряд

Когда команды выходили на поле «Лукойл-Арены», все — от зрителей до организаторов — мысленно строили план идеального суперфинала: ЦСКА против «Спартака», вечное дерби, московская битва за кубок. Но в этот вечер всё снова пошло не по московскому сценарию.
Ещё до матча будто воздух на арене был наэлектризован, атмосфера была просто невероятной. Вечное «Знаешь ли ты?» и перфоманс вернувшегося фанатского сектора — всё как будто намекало на то, что «Спартаку» предписано было выиграть.
Красно-белые начали, как и подобает фавориту в такой ситуации: бешеный старт, три угловых за первые четыре минуты, затем ещё два — и уже на табло красовалась статистика 5:0. Плотный, энергичный прессинг, акробатика Мартинса, удар Маркиньоса — было всё, кроме одного: реального преимущества в счете.
А дальше случилось то, к чему «Спартак» привык. Первый же момент соперника стал голом.
Дежавю имени Щетинина
Все началось с прорыва Комарова — фланговый спринт, проход между Денисовым и Бабичем, пас назад в зону одиннадцати метров. Щетинин, молодой, дерзкий, без лишних движений положил корпус, пробил в ближний. Рикошет от штанги, от спины Максименко — автогол, иронию судьбы можно было не придумывать.
Это был не просто случайный мяч. Это был удар по самооценке команды, которая снова, как с «Балтикой» год назад, оказалась не готова к прагматичному сопернику в решающем матче.
Перерыв не изменил ритма: «Спартак» доминировал — 14:1 по ударам, 11:0 по угловым. Но цифры всё чаще выглядели как гротескная статистика бессилия. Угальде промахивался, Ливай бил в лицо вратарю, Барко разгонял, но передерживал мяч. Маркиньос, как обычно, был невероятно энергичен на левом фланге, но этого уже в который раз не хватает.
Станкович метался, тасовал схему, в какой-то момент даже сместил Маркиньоса в защиту и выпустил Солари. Давление оставалось — и всё же казалось, что «Спартак» варится в собственном соку.
Гол Гарсии и молниеносный ответ
На 76-й минуте всё-таки случилось. Один из немногих по-настоящему классных эпизодов красно-белых: Ливай мощно протащил мяч в штрафную и после рикошета отправил его в дальний угол. 1:1. Трибуны запели громче, казалось — вот он момент, когда игра перевернётся. Но это только казалось.
Через две минуты — приговор. Лангович отобрал мяч у Маркиньоса на фланге, и несколько игроков хозяев просто остановились — подумали, что фол. А тем временем Осипенко навесил, а Комличенко красиво замкнул с лёта. 1:2. Второй удар в створ. Второй гол.
Бессилие Станковича
И снова — никакого плана «Б». Угальде на ровном месте получает вторую жёлтую, оставляя команду вдесятером. Ливай дважды мог сравнивать счёт уже в меньшинстве, но Рустам Ятимов, кипер «Ростова», провёл просто блестящий матч.
Потом случился грубейший фол Умярова на прямую красную — от отчаяния, злобы и растерянности. А Деян Станкович на последних минутах снова пересёк грань и что-то очень активно предъявил судье. Закономерная вторая жёлтая — и снова эмоции взяли верх над Станковичем. «Спартак» заканчивал матч вдевятером и без тренера. Без финала. Без трофеев. Без внятных перспектив.
Прошлой осенью «Спартак» был едва ли не самой сбалансированной и интересной командой страны. Зимой усилился. Весной — посыпался. Пятое место в чемпионате, вылет в Кубке. И Станкович, срывающийся на судью и получающий свою порцию карточек — словно метафора всей команды. Ругать арбитра всегда проще, чем признать собственный крах.
«Ростов» — команда-хищник
А что же «Ростов»? Вышел, терпел, забил. Терпел снова — забил опять. Сыграл почти безошибочно в своей манере. Эта команда умеет ждать. Умеет кусаться в нужный момент. Умеет терпеть. Это качество в турнирах на выбывание куда важнее доминирования.
И теперь у неё — исторический шанс взять второй трофей в своей истории. Путь не был лёгким: выбили «Спартак» и ранее дважды переигрывали его в Кубке. Почему бы не завершить сезон титулом?
Вместо московского дерби — финал «Ростов» — ЦСКА. Тот самый случай, когда прагматизм победил романтику. И пусть расстроены организаторы, которым нужно продавать билеты, а нейтральные болельщики не увидят шоу эмоций в финале — в нём сыграют две команды, которые по-настоящему вымучили право сыграть за титул.