Бегу — Мбоко. Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

Румынка Ирина Бегу и канадка Виктория Мбоко встретятся в полуфинале турнира в Парме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ирина Бегу

За всю дистанцию турнира нельзя сказать, что Бегу выглядела убедительно, хотя бы в одном из выигранных матчей.

Все поединки она забрала за счет опыта, а особенно он пригодился в четвертьфинальном противостоянии против венгерки Бондар.

Ирине нужно форсировать подготовку к скоро стартующему «Ролан Гаррос», а делать это через такие турниры, как в Парме, милое дело.

С Мбоко придется очень тяжело, поскольку физики у канадской теннистки в избытке, и она только добавляет в мощи, а не сбавляет.

Виктория Мбоко

Звезда Мбоко уже зажглась, хотя о ней всерьез никто не говорил, даже когда её результаты на юниорском уровне пошли вверх.

Прогнозы на теннис

У Виктории были сложности в первых двух матчах на итальянском турнире, однако в поединке четвертьфинала она разобралась с Синьюй Ван предельно уверенно.

Во втором сете юная канадка так и вовсе не отдала ни одного гейма своей сопернице, разгромив азитку по всем фронтам.

С Бегу получится непростая игра, где главным оружием румынки против молодого дарования из Канады будет опыт.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Бегу — 2.04, победа Мбоко — 1.72.

Прогноз: Бегу сделает все возможное, чтобы пройти в финал.

Ставка: П1 за 2.04.

Альтернативный прогноз: Получится тяжелый матч для обеих теннисисток, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.42.