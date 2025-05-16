Бегу — Мбоко. Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

Ирина Бегу
За всю дистанцию турнира нельзя сказать, что Бегу выглядела убедительно, хотя бы в одном из выигранных матчей.
Все поединки она забрала за счет опыта, а особенно он пригодился в четвертьфинальном противостоянии против венгерки Бондар.
Ирине нужно форсировать подготовку к скоро стартующему «Ролан Гаррос», а делать это через такие турниры, как в Парме, милое дело.
С Мбоко придется очень тяжело, поскольку физики у канадской теннистки в избытке, и она только добавляет в мощи, а не сбавляет.
Виктория Мбоко
Звезда Мбоко уже зажглась, хотя о ней всерьез никто не говорил, даже когда её результаты на юниорском уровне пошли вверх.
У Виктории были сложности в первых двух матчах на итальянском турнире, однако в поединке четвертьфинала она разобралась с Синьюй Ван предельно уверенно.
Во втором сете юная канадка так и вовсе не отдала ни одного гейма своей сопернице, разгромив азитку по всем фронтам.
С Бегу получится непростая игра, где главным оружием румынки против молодого дарования из Канады будет опыт.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Бегу — 2.04, победа Мбоко — 1.72.
Прогноз: Бегу сделает все возможное, чтобы пройти в финал.
- 1.87Шериф — Вальтерт: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.10Этчеверри — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Юнчаокете — Пассаро: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: П1 за 2.04.
Альтернативный прогноз: Получится тяжелый матч для обеих теннисисток, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.42.