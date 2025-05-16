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    Бегу замахнется на финал в Парме?

    Бегу — Мбоко. Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бегу — Мбоко
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    Ирина Бегу
    Румынка Ирина Бегу и канадка Виктория Мбоко встретятся в полуфинале турнира в Парме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бегу — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ирина Бегу

    За всю дистанцию турнира нельзя сказать, что Бегу выглядела убедительно, хотя бы в одном из выигранных матчей.

    Все поединки она забрала за счет опыта, а особенно он пригодился в четвертьфинальном противостоянии против венгерки Бондар.

    Ирине нужно форсировать подготовку к скоро стартующему «Ролан Гаррос», а делать это через такие турниры, как в Парме, милое дело.

    С Мбоко придется очень тяжело, поскольку физики у канадской теннистки в избытке, и она только добавляет в мощи, а не сбавляет.

    Виктория Мбоко

    Звезда Мбоко уже зажглась, хотя о ней всерьез никто не говорил, даже когда её результаты на юниорском уровне пошли вверх.

    Прогнозы на теннис

    У Виктории были сложности в первых двух матчах на итальянском турнире, однако в поединке четвертьфинала она разобралась с Синьюй Ван предельно уверенно.

    Во втором сете юная канадка так и вовсе не отдала ни одного гейма своей сопернице, разгромив азитку по всем фронтам.

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    С Бегу получится непростая игра, где главным оружием румынки против молодого дарования из Канады будет опыт.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Бегу — 2.04, победа Мбоко — 1.72.

    Прогноз: Бегу сделает все возможное, чтобы пройти в финал.

    Ставка: П1 за 2.04.

    Альтернативный прогноз: Получится тяжелый матч для обеих теннисисток, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.42.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бегу — Мбоко?

    Матч Бегу — Мбоко состоится 16 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бегу — Мбоко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бегу — Мбоко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бегу — Мбоко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бегу — Мбоко?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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