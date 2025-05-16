Хассан — Хиджиката. Ставка (к. 1. 92) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

Австралиец Ринки Хиджиката сыграет против ливанца Бенджамина Хассана в четвертьфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хассан — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хассан

Бенджамин четвертый раз в этом году дошел до четвертьфинала на «челленджере».

Пока что его лучшим результатом остается выход в полуфинал февральского турнира на Тенерифе.

В первом матче на текущем турнире Хассан встречался с Грегуаром Баррером. Француз отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:1 в пользу соперника.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Хассан одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:3, 6:1.

Хассан занимает 239-е место в рейтинге ATP.

Хиджиката

Ринки тем временем стал автором главной сенсации «челленджера» в Бордо.

Во втором круге австралиец остановил второго сеяного Себастьяна Баэса — 6:4, 3:6, 6:2.

Интересно, что перед этим Хиджиката выиграла лишь два из семи матчей на грунте.

В первом раунде представитель Зеленого континента одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.

Хиджиката выиграл два матча подряд впервые после январского турнира в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.87, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.91.

Прогноз: здесь действительно непросто определиться со ставкой на исход, но при этом логично предположить, что австралиец и ливанец устроят серьезные разборки за место в полуфинале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.