Хассан — Хиджиката. Ставка (к. 1. 92) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

Хассан
Бенджамин четвертый раз в этом году дошел до четвертьфинала на «челленджере».
Пока что его лучшим результатом остается выход в полуфинал февральского турнира на Тенерифе.
В первом матче на текущем турнире Хассан встречался с Грегуаром Баррером. Француз отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:1 в пользу соперника.
Во втором круге Хассан одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:3, 6:1.
Хассан занимает 239-е место в рейтинге ATP.
Хиджиката
Ринки тем временем стал автором главной сенсации «челленджера» в Бордо.
Во втором круге австралиец остановил второго сеяного Себастьяна Баэса — 6:4, 3:6, 6:2.
Интересно, что перед этим Хиджиката выиграла лишь два из семи матчей на грунте.
В первом раунде представитель Зеленого континента одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.
Хиджиката выиграл два матча подряд впервые после январского турнира в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.87, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.91.
Прогноз: здесь действительно непросто определиться со ставкой на исход, но при этом логично предположить, что австралиец и ливанец устроят серьезные разборки за место в полуфинале.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.