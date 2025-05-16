1-й периодЛокомотив — Трактор 0:1Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 0:1. Онлайн, прямая трансляция Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция Александр ШикуновАлександр Шикунов: Спад «Спартака» — из-за провальных трансферов и зимних сборов
    Все новости спорта

    Хиджиката тоже проиграет 239-й ракетке мира?

    Хассан — Хиджиката. Ставка (к. 1. 92) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ринки Хидзиката
    Прогноз и ставки на Хассан — Хиджиката
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринки Хиджиката
    Австралиец Ринки Хиджиката сыграет против ливанца Бенджамина Хассана в четвертьфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хассан — Хиджиката, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хассан

    Бенджамин четвертый раз в этом году дошел до четвертьфинала на «челленджере».

    Пока что его лучшим результатом остается выход в полуфинал февральского турнира на Тенерифе.

    В первом матче на текущем турнире Хассан встречался с Грегуаром Баррером. Француз отказался от продолжения борьбы при счете 6:3, 3:1 в пользу соперника.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Хассан одержал волевую победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 3:6, 6:3, 6:1.

    Хассан занимает 239-е место в рейтинге ATP.

    Хиджиката

    Ринки тем временем стал автором главной сенсации «челленджера» в Бордо.

    Во втором круге австралиец остановил второго сеяного Себастьяна Баэса — 6:4, 3:6, 6:2.

    Интересно, что перед этим Хиджиката выиграла лишь два из семи матчей на грунте.

    В первом раунде представитель Зеленого континента одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:3, 4:6, 6:4.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Хиджиката выиграл два матча подряд впервые после январского турнира в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.87, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.91.

    Прогноз: здесь действительно непросто определиться со ставкой на исход, но при этом логично предположить, что австралиец и ливанец устроят серьезные разборки за место в полуфинале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хассан — Хиджиката?

    Матч Хассан — Хиджиката состоится 16 мая 2025 года в 11:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хассан — Хиджиката?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хассан — Хиджиката?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хассан — Хиджиката?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хассан — Хиджиката?

    Коэффициенты букмекеров: на Хассана в этом матче можно поставить за 1.87, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнабольди — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Синнер — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басилашвили — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чжэн — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хассан — Хиджиката: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.05.202511:30. Хиджиката тоже проиграет 239-й ракетке мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры