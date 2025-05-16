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    Сможет ли Алькарас выйти в финал римского «Мастерса»?

    Алькарас — Музетти. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Мастерс в Риме 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Музетти
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 16 Мая 2025 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 14:30 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Алькарас

    Карлос дошел до полуфинала на третьем турнире подряд, благодаря чему вернется в рейтинге на второе место.

    В четвертьфинале текущего турнира Алькарас одержал победу над Джеком Дрейпером — 6:4, 6:4.

    Это был, пожалуй, один из лучших матчей испанца в этом году. В первом сете он сделал обратный брейк при счете 2:4, а во втором взял гейм на приеме при 4:4.

    В предыдущих раундах Алькарас обыграл сербов Душана Лайовича и Ласло Джере и россиянина Карена Хачанова.

    Прогнозы на теннис

    Этой весной Алькарас выиграл 13 из 14-ти матчей на грунте. В апреле он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

    Музетти

    Лоренцо тем временем дошел до полуфинала на третьем «Мастерсе» подряд.

    В четвертьфинале итальянский теннисист остановил прошлогоднего чемпиона римского «тысячника» Александра Зверева — 7:6, 6:4.

    После матча Зверев поделился мнением о теннисе соперника и пожаловался на условия в Риме: «Мне кажется, на грунте он всегда играет примерно одинаково – сильно зависит от игры в защите, от ошибок соперников.

    Мне было сложно пробивать виннерсы. Условия очень медленные, очень тяжелые. Мячи становились очень большими. Хотя у меня были шансы — в первой партии у меня было три или четыре сетбола на своей подаче. В обычной ситуации я бы взял этот сет, а дальше мы бы смотрели, как все сложилось».

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    В 1/8 финала Музетти  одержал победу над первой ракеткой России Даниилом Медведевым — 7:5, 6:4.

    В остальных раундах Лоренцо выиграл у финна Отто Виртанене и американца Брэндона Накашимы.

    Музетти выиграл 13 из последних 15-ти матчей. 

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: в середине апреля Карлос выиграл у Лоренцо в финале «Мастерса» в Монте — 3:6, 6:1, 6:0. Но здесь важно учитывать, что в их предыдущем матче итальянец получил травму ноги, из-за чего с какого-то момента просто не мог играть в полную силу.

    Несмотря на то, что Алькарас шикарно играл против Дрейпера, в данном случае лучшим решением будет ставка без учета исхода встречи. Музетти может стать очень серьезным препятствием для одного из главных фаворитов турнира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.36.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алькарас — Музетти?

    Матч Алькарас — Музетти состоится 16 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алькарас — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алькарас — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.36.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.32.

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