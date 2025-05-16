Алькарас — Музетти. Ставка (к. 2.36) и прогноз на Мастерс в Риме 16 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос дошел до полуфинала на третьем турнире подряд, благодаря чему вернется в рейтинге на второе место.

В четвертьфинале текущего турнира Алькарас одержал победу над Джеком Дрейпером — 6:4, 6:4.

Это был, пожалуй, один из лучших матчей испанца в этом году. В первом сете он сделал обратный брейк при счете 2:4, а во втором взял гейм на приеме при 4:4.

В предыдущих раундах Алькарас обыграл сербов Душана Лайовича и Ласло Джере и россиянина Карена Хачанова.

Прогнозы на теннис

Этой весной Алькарас выиграл 13 из 14-ти матчей на грунте. В апреле он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

Музетти

Лоренцо тем временем дошел до полуфинала на третьем «Мастерсе» подряд.

В четвертьфинале итальянский теннисист остановил прошлогоднего чемпиона римского «тысячника» Александра Зверева — 7:6, 6:4.

После матча Зверев поделился мнением о теннисе соперника и пожаловался на условия в Риме: «Мне кажется, на грунте он всегда играет примерно одинаково – сильно зависит от игры в защите, от ошибок соперников.

Мне было сложно пробивать виннерсы. Условия очень медленные, очень тяжелые. Мячи становились очень большими. Хотя у меня были шансы — в первой партии у меня было три или четыре сетбола на своей подаче. В обычной ситуации я бы взял этот сет, а дальше мы бы смотрели, как все сложилось».

В 1/8 финала Музетти одержал победу над первой ракеткой России Даниилом Медведевым — 7:5, 6:4.

В остальных раундах Лоренцо выиграл у финна Отто Виртанене и американца Брэндона Накашимы.

Музетти выиграл 13 из последних 15-ти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.33, победу Музетти букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: в середине апреля Карлос выиграл у Лоренцо в финале «Мастерса» в Монте — 3:6, 6:1, 6:0. Но здесь важно учитывать, что в их предыдущем матче итальянец получил травму ноги, из-за чего с какого-то момента просто не мог играть в полную силу.

Несмотря на то, что Алькарас шикарно играл против Дрейпера, в данном случае лучшим решением будет ставка без учета исхода встречи. Музетти может стать очень серьезным препятствием для одного из главных фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.36.