Шевченко — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

Шевченко
Саша впервые в этом году выиграл два матча подряд на уровне основной сетки.
В первом раунде представитель Казахстана одержал победу над французом Юго Гренье — 7:6, 6:1.
Во втором круге Шевченко остановил еще одного представителя Франции — Кальвина Эмери (6:3, 6:4).
У Шевченко пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 12 побед и 17 поражений.
На «Мастерсе» в Риме Шевченко прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу.
Мпетши-Перрикар
Джованни тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В стартовом матче француз одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.
Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений.
В начале марта Мпетши-Перрикар уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.01, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.73.
Прогноз: в прошлом году Шевченко проиграл Мпетши-Перрикару во втором раунде «челленджера» в Бордо со счетом 6:7, 6:3, 3:6.
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Скорее всего, соперники снова проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк. Это почти классический сценарий для матчей с участием двухметрового француза, обладающего мощной первой подачей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.