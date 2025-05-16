Шевченко — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в четвертьфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

Саша впервые в этом году выиграл два матча подряд на уровне основной сетки.

В первом раунде представитель Казахстана одержал победу над французом Юго Гренье — 7:6, 6:1.

Во втором круге Шевченко остановил еще одного представителя Франции — Кальвина Эмери (6:3, 6:4).

У Шевченко пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 12 побед и 17 поражений.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Риме Шевченко прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В стартовом матче француз одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.

Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений.

В начале марта Мпетши-Перрикар уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.01, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: в прошлом году Шевченко проиграл Мпетши-Перрикару во втором раунде «челленджера» в Бордо со счетом 6:7, 6:3, 3:6.

Скорее всего, соперники снова проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк. Это почти классический сценарий для матчей с участием двухметрового француза, обладающего мощной первой подачей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.