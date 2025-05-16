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    Справится ли Шевченко с подачей Мпетши-Перрикара?

    Шевченко — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Бордо 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Мпетши-Перрикар
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в четвертьфинале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 16 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шевченко

    Саша впервые в этом году выиграл два матча подряд на уровне основной сетки.

    В первом раунде представитель Казахстана одержал победу над французом Юго Гренье — 7:6, 6:1.

    Во втором круге Шевченко остановил еще одного представителя Франции — Кальвина Эмери (6:3, 6:4).

    У Шевченко пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 12 побед и 17 поражений.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Шевченко прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В стартовом матче француз одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.

    Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений.

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    В начале марта Мпетши-Перрикар  уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.01, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.73.

    Прогноз: в прошлом году Шевченко проиграл Мпетши-Перрикару во втором раунде «челленджера» в Бордо со счетом 6:7, 6:3, 3:6.

    Скорее всего, соперники снова проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк. Это почти классический сценарий для матчей с участием двухметрового француза, обладающего мощной первой подачей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Мпетши-Перрикар?

    Матч Шевченко — Мпетши-Перрикар состоится 16 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Мпетши-Перрикар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Мпетши-Перрикар?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Мпетши-Перрикар?

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.01, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.73.

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    Шевченко — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.05.202513:30. Справится ли Шевченко с подачей Мпетши-Перрикара?
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