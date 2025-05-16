Грачева — Рахимова. Ставка (к. 2.45) и прогноз на турнир в Париже 16 мая 2025 года

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грачева — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грачева

Варвара четвертый год подряд дошла до четвертьфинала на парижском турнире.

В первом матче на этой неделе Грачева, ранее выступавшая под флагом России, разгромила американку Луизу Чирико — 6:1, 6:2.

Во втором раунде Грачева остановила еще одну представительницу США — Хейли Баптист. Правда, здесь ей понадобился дополнительный сет — 2:6, 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Грачева еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

В текущем сезоне у Варвары пока отрицательный баланс — 10 побед и 13 поражений.

Рахимова

Камилла тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд.

В первом раунде Рахимова выиграла у 629-й ракетки мира Ксении Ефремовой — 6:3, 6:3.

После этого российская теннисистка преподнесла сенсацию, разгромив японку Моюку Утидзиму (6:2, 6:1), которая не так давно дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

В этом году у Рахимовой по-прежнему не самый приятный баланс — всего лишь восемь побед и 14 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грачеву в этом матче можно поставить за 1.65, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: Варвара выиграла два из трех матчей против Камиллы. Правда, они ни разу не играли друг с другом после 2023 года. Но и так очевидно, что в плане исхода здесь может произойти все что угодно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.45.