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    Рахимова и Грачева устроят шоу?

    Грачева — Рахимова. Ставка (к. 2.45) и прогноз на турнир в Париже 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грачева — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против представительницы Франции Варвары Грачевой в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грачева — Рахимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Грачева

    Варвара четвертый год подряд дошла до четвертьфинала на парижском турнире.

    В первом матче на этой неделе Грачева, ранее выступавшая под флагом России, разгромила американку Луизу Чирико — 6:1, 6:2.

    Во втором раунде Грачева остановила еще одну представительницу США — Хейли Баптист. Правда, здесь ей понадобился дополнительный сет — 2:6, 6:4, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году Грачева еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

    В текущем сезоне у Варвары пока отрицательный баланс — 10 побед и 13 поражений.

    Рахимова

    Камилла тем временем впервые в сезоне выиграла два матча подряд.

    В первом раунде Рахимова выиграла у 629-й ракетки мира Ксении Ефремовой — 6:3, 6:3.

    После этого российская теннисистка преподнесла сенсацию, разгромив японку Моюку Утидзиму (6:2, 6:1), которая не так давно дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.

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    В этом году у Рахимовой по-прежнему не самый приятный баланс — всего лишь восемь побед и 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грачеву в этом матче можно поставить за 1.65, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: Варвара выиграла два из трех матчей против Камиллы. Правда, они ни разу не играли друг с другом после 2023 года. Но и так очевидно, что в плане исхода здесь может произойти все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грачева — Рахимова?

    Матч Грачева — Рахимова состоится 16 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Грачева — Рахимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грачева — Рахимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грачева — Рахимова?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грачева — Рахимова?

    Коэффициенты букмекеров: на Грачеву в этом матче можно поставить за 1.65, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 2.22.

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