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    Сможет ли Анисимова разгромить Паке?

    Анисимова — Паке. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Париже 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Анисимова — Паке
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против француженки Хлоэ Паке в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Паке, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анисимова

    Как и ожидалось, Аманда спокойно преодолела предыдущие раунды.

    На этой неделе американская теннисистка до сих пор отдала соперницам лишь шесть геймов.

    В первом круге Анисимова разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:1, 6:2.

    В следующем матче Анисимова не оставила шансов бывшей 14-й ракетке мира Петре Мартич — 6:0, 6:3.

    Перед этим Аманда слабо выступила на «тысячниках» в Мадриде и Риме, не выиграв там ни одного матча.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в начале апреля Анисимова дошла до полуфинала на домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне. Там же она получила травму, из-за которой не смогла завершить матч против Софии Кенин.

    Паке

    Хлоэ тем временем второй раз в сезоне выиграла два матча на уровне WTA 125.

    До этой недели ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в турецкой Анталье.

    В первом круге текущего турнира Паке одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:5, 3:6, 6:3.

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    Во втором раунде Паке выиграла у россиянки Анастасии Захаровой — 6:3, 6:3.

    В текущем сезоне у Хлоэ пока отрицательный баланс — 12 побед и 17 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Анисимовой. На победу Паке можно поставить за 9.10.

    Прогноз: игра и результаты американки в предыдущих матчах на этой неделе четко указывают на то, что она снова выиграет с большой разницей в счете.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Анисимова — Паке?

    Матч Анисимова — Паке состоится 16 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Анисимова — Паке?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Анисимовой с форой по геймам (-6,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Анисимова — Паке?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Анисимовой с форой по геймам (-6,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Анисимова — Паке?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Анисимова — Паке?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Анисимовой. На победу Паке можно поставить за 9.10.

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    Анисимова — Паке: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.05.202515:30. Сможет ли Анисимова разгромить Паке?
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