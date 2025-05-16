Анисимова — Паке. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Париже 16 мая 2025 года

Американка Аманда Анисимова сыграет против француженки Хлоэ Паке в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Анисимова — Паке, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анисимова

Как и ожидалось, Аманда спокойно преодолела предыдущие раунды.

На этой неделе американская теннисистка до сих пор отдала соперницам лишь шесть геймов.

В первом круге Анисимова разгромила украинку Юлию Стародубцеву — 6:1, 6:2.

В следующем матче Анисимова не оставила шансов бывшей 14-й ракетке мира Петре Мартич — 6:0, 6:3.

Перед этим Аманда слабо выступила на «тысячниках» в Мадриде и Риме, не выиграв там ни одного матча.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в начале апреля Анисимова дошла до полуфинала на домашнем «пятисотнике» в Хьюстоне. Там же она получила травму, из-за которой не смогла завершить матч против Софии Кенин.

Паке

Хлоэ тем временем второй раз в сезоне выиграла два матча на уровне WTA 125.

До этой недели ее лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в турецкой Анталье.

В первом круге текущего турнира Паке одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:5, 3:6, 6:3.

Во втором раунде Паке выиграла у россиянки Анастасии Захаровой — 6:3, 6:3.

В текущем сезоне у Хлоэ пока отрицательный баланс — 12 побед и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Анисимовой. На победу Паке можно поставить за 9.10.

Прогноз: игра и результаты американки в предыдущих матчах на этой неделе четко указывают на то, что она снова выиграет с большой разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-6,5) за 1.92.