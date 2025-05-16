Абдыш-Ата — Бишкек Сити. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 мая 2025 года

16 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» стартовала в чемпионате явно хуже ожидаемого. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» в 9 стартовых матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграла «Азиягол» (3:0).

До того команда уверенно расправилась с «Талантом» (3:0). А вот поединок с «Алаем» завершился поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Абдыш-Ата» все никак не обретет пресловутую стабильность. Зато команда победила в двух своих последних матчах.

Причем «Абдыш-Ата» нынче не столь ярко атакует. В 9 поединках чемпионата Кыргызстана команда наколотила 13 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидирующей группе. Да и две последних виктории получились уверенными.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Бишкек Сити» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:1 она переиграла «Алгу».

До того команда по всем статьям уступила «Алдиеру» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бишкек Сити» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

При этом «Бишкек Сити» явно обречен на борьбу за выживание. Нынешний гандикап от опасной зоны составляет 5 зачетных пунктов.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бишкек Сити» явно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Бишкек Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Абдыш-Ата» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.

Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за высокие места, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах явно прибавили, да и бишкекцы не столь стабильны в плане результатов.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10