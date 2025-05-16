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    «Абдыш-Ата» разгромит «Бишкек Сити»

    Абдыш-Ата — Бишкек Сити. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Бишкек Сити»
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    «Абдыш-Ата»
    16 мая в 10-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Бишкек Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 16 Мая 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 13:00 Bishkek City

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» стартовала в чемпионате явно хуже ожидаемого. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» в 9 стартовых матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграла «Азиягол» (3:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Талантом» (3:0). А вот поединок с «Алаем» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» все никак не обретет пресловутую стабильность. Зато команда победила в двух своих последних матчах.

    Причем «Абдыш-Ата» нынче не столь ярко атакует. В 9 поединках чемпионата Кыргызстана команда наколотила 13 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидирующей группе. Да и две последних виктории получились уверенными.

    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бишкек Сити» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:1 она переиграла «Алгу».

    До того команда по всем статьям уступила «Алдиеру» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).

    При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бишкек Сити» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.

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    При этом «Бишкек Сити» явно обречен на борьбу за выживание. Нынешний гандикап от опасной зоны составляет 5 зачетных пунктов.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бишкек Сити» явно постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Бишкек Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Абдыш-Ата» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за высокие места, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева в последних матчах явно прибавили, да и бишкекцы не столь стабильны в плане результатов.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Абдыш-Ата — Бишкек Сити?

    Матч Абдыш-Ата — Бишкек Сити состоится 16 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Абдыш-Ата — Бишкек Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Абдыш-Ата» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Абдыш-Ата — Бишкек Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Абдыш-Ата» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Абдыш-Ата — Бишкек Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Абдыш-Ата — Бишкек Сити?

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.

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    Абдыш-Ата — Бишкек Сити: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 16.05.202516:00. «Абдыш-Ата» разгромит «Бишкек Сити»
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