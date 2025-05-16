Абдыш-Ата — Бишкек Сити. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 мая 2025 года

Абдыш-Ата
Bishkek City
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» стартовала в чемпионате явно хуже ожидаемого. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» в 9 стартовых матчах добыл 18 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Абдыш-Ата» переиграла «Азиягол» (3:0).
До того команда уверенно расправилась с «Талантом» (3:0). А вот поединок с «Алаем» завершился поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» все никак не обретет пресловутую стабильность. Зато команда победила в двух своих последних матчах.
Причем «Абдыш-Ата» нынче не столь ярко атакует. В 9 поединках чемпионата Кыргызстана команда наколотила 13 мячей в ворота соперников.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидирующей группе. Да и две последних виктории получились уверенными.
«Бишкек Сити»
Турнирное положение: «Бишкек Сити» выдал не столь продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Бишкек Сити» в 9 матчах чемпионата набрал всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 16 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:1 она переиграла «Алгу».
До того команда по всем статьям уступила «Алдиеру» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1).
При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бишкек Сити» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 9 турах чемпионата.
При этом «Бишкек Сити» явно обречен на борьбу за выживание. Нынешний гандикап от опасной зоны составляет 5 зачетных пунктов.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем почти 2 гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бишкек Сити» явно постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Бишкек Сити» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Абдыш-Ата» пропускает в среднем чуть реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.10.
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Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за высокие места, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева в последних матчах явно прибавили, да и бишкекцы не столь стабильны в плане результатов.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10