Юнчаокете — Пассаро. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

Юнчаокете
Теннисист из Китая Юнчаокете прошёл два раунда на турнире в Турине. В первом раунде спортсмен переиграл итальянца Джованни Фонио (7:6, 6:4).
Во втором раунде Бу Юнчаокете нанёс поражение Фабио Фоньини из Италии (7:5, 6:2). На корте теннисисты провели 1час 27 минут.
По ходу поединка китаец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта.
Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.
Пассаро
2 часа 37 минут игрового времени хватило Франческо Пассаро, чтобы выбить из турнира аргентинца Агустин Гомес (7:6, 6:7, 6:3).
За это время Пассаро пять раз подала навылет, допустил пять ошибок на собственной подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Во второ круге итальянский спортсмен одержал победу над соотечественником Лусиано Дардери (7:6, 6:4).
На данный момент Франческо Пассаро занимает 101 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Пассаро в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: Пассаро отдал много сил на кортах в Турине, особенно в матче против Гомеса. Юнчаокете выглядит свежо и вполне может пройти барьер в лице итальянского спортсмена.
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Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.15.