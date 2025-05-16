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    Продолжит ли Юнчаокете борьбу в Турине?

    Юнчаокете — Пассаро. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

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    Бу Юнчаокете
    Китайский теннисист Бу Юнчаокете сыграет против итальянца Франческо Пассаро в четвертьфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Пассаро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Юнчаокете

    Теннисист из Китая Юнчаокете прошёл два раунда на турнире в Турине. В первом раунде спортсмен переиграл итальянца Джованни Фонио (7:6, 6:4).

    Во втором раунде Бу Юнчаокете нанёс поражение Фабио Фоньини из Италии (7:5, 6:2). На корте теннисисты провели 1час 27 минут.

    По ходу поединка китаец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

    Пассаро

    2 часа 37 минут игрового времени хватило Франческо Пассаро, чтобы выбить из турнира аргентинца Агустин Гомес (7:6, 6:7, 6:3).

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    • За это время Пассаро пять раз подала навылет, допустил пять ошибок на собственной подаче и реализовал три брейк-пойнта.

    Во второ круге итальянский спортсмен одержал победу над соотечественником Лусиано Дардери (7:6, 6:4).

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    На данный момент Франческо Пассаро занимает 101 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Пассаро в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: Пассаро отдал много сил на кортах в Турине, особенно в матче против Гомеса. Юнчаокете выглядит свежо и вполне может пройти барьер в лице итальянского спортсмена.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юнчаокете — Пассаро?

    Матч Юнчаокете — Пассаро состоится 16 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юнчаокете — Пассаро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юнчаокете — Пассаро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юнчаокете — Пассаро?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юнчаокете — Пассаро?

    Коэффициенты букмекеров: : На Пассаро в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

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