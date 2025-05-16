Юнчаокете — Пассаро. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

Китайский теннисист Бу Юнчаокете сыграет против итальянца Франческо Пассаро в четвертьфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юнчаокете — Пассаро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юнчаокете

Теннисист из Китая Юнчаокете прошёл два раунда на турнире в Турине. В первом раунде спортсмен переиграл итальянца Джованни Фонио (7:6, 6:4).

Во втором раунде Бу Юнчаокете нанёс поражение Фабио Фоньини из Италии (7:5, 6:2). На корте теннисисты провели 1час 27 минут.

По ходу поединка китаец 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

Пассаро

2 часа 37 минут игрового времени хватило Франческо Пассаро, чтобы выбить из турнира аргентинца Агустин Гомес (7:6, 6:7, 6:3).

За это время Пассаро пять раз подала навылет, допустил пять ошибок на собственной подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Во второ круге итальянский спортсмен одержал победу над соотечественником Лусиано Дардери (7:6, 6:4).

На данный момент Франческо Пассаро занимает 101 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Пассаро в этом матче можно поставить за 1.65, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Пассаро отдал много сил на кортах в Турине, особенно в матче против Гомеса. Юнчаокете выглядит свежо и вполне может пройти барьер в лице итальянского спортсмена.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.15.