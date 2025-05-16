Карабелли — Цзэн. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

Аргентинец Камило Уго Карабелли сыграет против Цзэн Цзэна из Тайваня в четвертьфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабелли — Цзэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Карабелли

Аргентинский теннисист Камило Карабелли пока не проиграл ни одного сета на Челленджере в Турине. В первом круге Уго переиграл финского визави Отто Виртанена (6:3, 6:2).

В рамках второго раунда Карабелли оказался сильнее итальянца Люки Нарди (6:2, 6:4). Эта победа позволила аргентинцу выйти в 1/4 финала Челленджера.

На корте теннисисты провели 1 час 33 минуты, за это время Уго выполнил три эйса, допустил одну ошибку на собственной подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Прогнозы на теннис

Камило Уго Карабелли занимает 60 место в рейтинге ATP.

Цзэн

Теннисист из Тайваня также одержал две победы на турнире в Турине. В первом круге соревнований Цзэн выиграл у итальянца Якопо Васами (6:3, 6:2).

В следующем круге туринского Челленджера Цзэн переиграл испанца Санчеса Ховера (6:2, 6:4).

В последнем поединке Цзэн Цзэн выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

На данный момент тайванец занимает 102 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Уго в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Цзэна букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: Цзэн уже знает как обыгрывать Карабелли, соперники уже играли между собой, встреча в Гамбурге в 2020-м завершилась победой тайванца в двух сетах. Ставим на то, что Цзэн сможет повторить успех.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.27.