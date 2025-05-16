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    Сможет ли Цзэн пройти в полуфинал в Турине?

    Карабелли — Цзэн. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

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    Цзэн
    Аргентинец Камило Уго Карабелли сыграет против Цзэн Цзэна из Тайваня в четвертьфинале Челленджера в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабелли — Цзэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Карабелли

    Аргентинский теннисист Камило Карабелли пока не проиграл ни одного сета на Челленджере в Турине. В первом круге Уго переиграл финского визави Отто Виртанена (6:3, 6:2).

    В рамках второго раунда Карабелли оказался сильнее итальянца Люки Нарди (6:2, 6:4). Эта победа позволила аргентинцу выйти в 1/4 финала Челленджера.

    На корте теннисисты провели 1 час 33 минуты, за это время Уго выполнил три эйса, допустил одну ошибку на собственной подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

    Прогнозы на теннис

    Камило Уго Карабелли занимает 60 место в рейтинге ATP.

    Цзэн

    Теннисист из Тайваня также одержал две победы на турнире в Турине. В первом круге соревнований Цзэн выиграл у итальянца Якопо Васами (6:3, 6:2).

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    • В следующем круге туринского Челленджера Цзэн переиграл испанца Санчеса Ховера (6:2, 6:4).

    В последнем поединке Цзэн Цзэн выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

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    На данный момент тайванец занимает 102 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Уго в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Цзэна букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: Цзэн уже знает как обыгрывать Карабелли, соперники уже играли между собой, встреча в Гамбурге в 2020-м завершилась победой тайванца в двух сетах. Ставим на то, что Цзэн сможет повторить успех.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Карабелли — Цзэн?

    Матч Карабелли — Цзэн состоится 16 мая 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Карабелли — Цзэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Карабелли — Цзэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 » с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Карабелли — Цзэн?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Карабелли — Цзэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Уго в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Цзэна букмекеры предлагают за 2.08.

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    Карабелли — Цзэн: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 16.05.202511:00. Сможет ли Цзэн пройти в полуфинал в Турине?
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