Шериф — Вальтерт. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

Египтянка Майар Шериф и швейцарка Симона Вальтерт встретятся в полуфинале турнира в Парме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Вальтерт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майар Шериф

Успешная игра Шериф на грунте не поддается сомнению, но сейчас египтянка не в самой оптимальной форме.

И это не помешало ей выйти в полуфинал без особых сложностей. Определенные усилия пришлось приложить, но они были не титаническими.

Четвертьфинал ей вообще не пришлось играть из-за внезапного снятия с турнира Юлии Путинцевой.

Полуфинал для египтянки ожидается прогулочным, поэтому Майар может позволить себе играть не на полную катушку.

Симона Вальтерт

Проблем по карьере у Вальтерт хватает, но в этом сезоне она действительно хороша, и пока нет никаких предпосылок считать, что все пойдет в обратном направлении.

Прогнозы на теннис

Симона является довольно зависимой теннисисткой от собственного настроения, но она вплотную порабоатала над этим в межсезонье, и результаты мы можем наблюдать в её достижениях на корте.

Швейцарка не без приключений дошла до полуфинала итальянского турнира, но сделала это абсолютно заслуженно. В четвертьфинале сошла с дистанции канадка Стакушич.

В поединке против Шериф шансы на успех будут только в том случае, если египтянка проведет один из худших матчей за последнее время.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.47, победа Вальтерт — 2.56.

Прогноз: Шериф без особых проблем оформит выход в финал.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Продолжительный матч увидеть не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.42.