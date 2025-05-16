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    Шериф уже забронировала место в финале?

    Шериф — Вальтерт. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Вальтерт
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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и швейцарка Симона Вальтерт встретятся в полуфинале турнира в Парме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Вальтерт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майар Шериф

    Успешная игра Шериф на грунте не поддается сомнению, но сейчас египтянка не в самой оптимальной форме.

    И это не помешало ей выйти в полуфинал без особых сложностей. Определенные усилия пришлось приложить, но они были не титаническими.

    Четвертьфинал ей вообще не пришлось играть из-за внезапного снятия с турнира Юлии Путинцевой.
    Полуфинал для египтянки ожидается прогулочным, поэтому Майар может позволить себе играть не на полную катушку.

    Симона Вальтерт

    Проблем по карьере у Вальтерт хватает, но в этом сезоне она действительно хороша, и пока нет никаких предпосылок считать, что все пойдет в обратном направлении.

    Прогнозы на теннис

    Симона является довольно зависимой теннисисткой от собственного настроения, но она вплотную порабоатала над этим в межсезонье, и результаты мы можем наблюдать в её достижениях на корте.

    Швейцарка не без приключений дошла до полуфинала итальянского турнира, но сделала это абсолютно заслуженно. В четвертьфинале сошла с дистанции канадка Стакушич.

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    В поединке против Шериф шансы на успех будут только в том случае, если египтянка проведет один из худших матчей за последнее время.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.47, победа Вальтерт — 2.56.

    Прогноз: Шериф без особых проблем оформит выход в финал.

    Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Продолжительный матч увидеть не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.42.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Вальтерт?

    Матч Шериф — Вальтерт состоится 16 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Вальтерт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Вальтерт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Вальтерт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Вальтерт?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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