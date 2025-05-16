Шериф — Вальтерт. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Парме, 16 мая 2025 года

Майар Шериф
Успешная игра Шериф на грунте не поддается сомнению, но сейчас египтянка не в самой оптимальной форме.
И это не помешало ей выйти в полуфинал без особых сложностей. Определенные усилия пришлось приложить, но они были не титаническими.
Четвертьфинал ей вообще не пришлось играть из-за внезапного снятия с турнира Юлии Путинцевой.
Полуфинал для египтянки ожидается прогулочным, поэтому Майар может позволить себе играть не на полную катушку.
Симона Вальтерт
Проблем по карьере у Вальтерт хватает, но в этом сезоне она действительно хороша, и пока нет никаких предпосылок считать, что все пойдет в обратном направлении.
Симона является довольно зависимой теннисисткой от собственного настроения, но она вплотную порабоатала над этим в межсезонье, и результаты мы можем наблюдать в её достижениях на корте.
Швейцарка не без приключений дошла до полуфинала итальянского турнира, но сделала это абсолютно заслуженно. В четвертьфинале сошла с дистанции канадка Стакушич.
В поединке против Шериф шансы на успех будут только в том случае, если египтянка проведет один из худших матчей за последнее время.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.47, победа Вальтерт — 2.56.
Прогноз: Шериф без особых проблем оформит выход в финал.
- 2.04Бегу — Мбоко: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.10Этчеверри — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.15Юнчаокете — Пассаро: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Продолжительный матч увидеть не получится.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.42.