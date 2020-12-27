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    Суперэкспресс на выходные: кэф — 120!

    Очередная версия из шести матчей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Очередная версия из шести матчей
    «Манчестер Сити» часто забивает в первые полчаса игры
    Новый суперэкспресс на выходные. На этот раз ставим только на АПЛ — и очень сильно рискуем.

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    В данном матче будем отталкиваться от возможностей «Манчестер Юнайтед» в атаке. А они, как показали недавние матчи (и не только), практически безграничны. На «Олд Траффорд», по всей видимости, близки к тому, чтобы наконец-то сколотить новую супер команду.

    В прошлом туре «МЮ» вогнал шесть мячей в ворота «Лидса», перед этим забил по «трёшке» «Саутгемптону», «Вест Хэму» и «Шеффилд Юнайтед».

    Была еще, правда, нулевая ничья в дерби Манчестера, но тот матч нет смысла учитывать — обе команды банально не хотели рисковать. Во всех остальных случаях «МЮ» уверенно идет в атаку.

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    • Против «Лестера» в домашних матчах вроде бы не принято ставить, но тут у хозяв запросто могут возникнуть проблемы.

    Ставка: тотал «МЮ» больше 1,5 за 1.95.

    «Арсенал» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    А сейчас постараемся сделать вид, что нас ждет супер напряженное дерби, хотя, глядя на игру и результаты «Арсенала», сделать это будет непросто. Уже никто не понимает, что происходит с командой Микеля Артеты и кто в этом виноват. Почти весь поток критики, разумеется, несется в сторону тренера, но проблема явно не только в нем.

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    • Однако ставка на исход в матче даже с таким «Арсеналом» вариант далеко не самый лучший. Серия «канониров» может прерваться в любой момент. По-хорошему, сейчас никто не понимает, чего ожидать от «Арсенала» практически перед каждой игрой. Встреча с «Челси» тоже в каком-то смысле загадка. Тем более, будем откровенны, «Арсеналу» ведь действительно еще и не везет частенько, о чем Артета говорит почти на каждой пресс-конференции.

    Поэтому делаем все максимально просто — ставим просто на голы в матче. Ну а вдруг «Арсенал» выйдет и обыграет «Челси»?

    Ставка: общий тотал матча больше 2,5 за 1.99.

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    У «Манчестер Сити» в домашних матчах всегда была одна очень заметная фишка — команда Хосепа Гвардиолы почти всегда старается забить быстрый гол. К слову, в недавней игре с «Арсеналом» на Кубок лиги Габриэл Жезус поразил чужие ворота уже через три минуты после стартового свистка.

    «Сити» очень часто забивает в первые 30 минут. Так было, например, в пяти из шести домашних матчей «горожан» в текущем чемпионате. Чуть дольше остальных продержался только «Ливерпуль», пропустивший на 31-й минуте.

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    • В общем, «Ньюкаслу» надо хорошенько настраиваться на первые 10-15 минут, «Сити» долго раскачиваться не будет.

    Ставка: тотал голов «Манчестер Сити» с 1 по 30 минуту больше 1,0 за 2.91.

    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    Чем дальше, тем больше становится ясно, что «Тоттенхэм» пока не готов к борьбе за чемпионский титул. И в первую очередь, ментально. Почти каждый игра превращается для «Тоттенхэма» в страдания, разбавленные контратаками, в которые так верит Жозе Моуринью. Играть с позиции силы? Нет, «Особенному» это не надо, в том числе даже в тех матчах, где «Тоттенхэм» реально способен прижать соперника.

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    • Ну и кроме того, в последних матчах было заметно, что футболисты «Тоттенхэма» устали. После двух насыщенных месяцев команде явно не хватает свежести. Ротация же помогает далеко не всегда.

    Так что у «Вулверхэмптона» есть отличная возможность одержать победу над представителем топ-6. Будет непросто, но «Тоттенхэм» явно поплыл.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 2.51.

    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    «Вест Хэм» за последние три года ни разу не выиграл у «Брайтона» — максимум ничья. В прошлом сезоне лондонская игра между этими командами завершилась вничью 3:3.

    Помня о дерзком характере «Брайтона», сейчас тоже не стоит рисковать, хотя «Вест Хэм» порой показывает очень добротный футбол.

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    В общем, не будем долго ходить вокруг да около — обе забьют идеальный вариант для такого матча.

    Ставка: обе команды забьют за 1.74.

    «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»

    Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

    «Ливерпуль», как и «Манчестер Сити», тоже забивал до перерыва во всех домашних матчах АПЛ текущего сезона. И нередко в первые полчаса игры. Так действуют только настоящие топы.

    Предстоящий матч с «Вест Бромвичем» вряд ли станет исключением. У гостей одна из худших защит в лиге, в среднем они пропускают по два мяча, но в таком матче могут получить и все пять.

    Вряд ли «Ливерпуль» будет затягивать с решением вопроса. Первый тайм должен получиться весьма событийным.

    Ставка: тотал «Ливерпуля» в первом тайме больше 1,5 за 2.45.

    Общий коэффициент — 120,82. 0

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