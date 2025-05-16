«Райо» и «Бетис» устроили голевое шоу, но потеряли очки в гонке за Европу

На «Вальекасе» всегда жарко — будь то лето, весна или середина мая. В этот раз стадион принял две команды, мечтающие о Европе. «Райо» вёл 2:0, играл с душой и яростью, но «Бетис» воскрес во втором тайме и забрал своё — 2:2. В итоге — праздник футбола, но не особо удачный результат для сыгравших команд.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Бетис 2:2 Голы: 1:0 Хорхе де Фрутос (38'), 2:0 Флорьян Лежён (45 + 6'), 2:1 Кучо Эрнандес (51'), 2:2 Иско (пенальти) (61') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью (Альфонсо Эспино, 67'), Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Пеп Чаварриа (Серхио Гвардиола, 90'), Андрей Рациу, Пате Сисс (Оскар Валентин, 68'), Педро Диас (Оскар Трехо, 82'), Альваро Гарсия, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос (Унаи Лопес, 68') Бетис: Адриан, Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 25'), Иско (Джовани Ло Чельсо, 69'), Пабло Форнальс (Вилльям Карвалью, 77'), Джонни Кардозо, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 77'), Абде Эззальзули (Хесус Родригес Карабальо, 69'), Антони Предупреждения: Иван Балью (9'), Марк Бартра (45 + 5'), Натан (53'), Вилльям Карвалью (89')

Вечер начался с мелочи, которая быстро превратилась в символ. Проблема с воротами Батальи задержала старт матча — как предчувствие того, что хрупкой будет не только конструкция створа ворот, но и сама игра. Потому что она получилась хрупкой, взрывной, колеблющейся, как эмоции болельщиков, которые верили в третью победу подряд «Райо».

Дерзкий «Райо» в первом тайме

Педро Диас с первых минут демонстрировал, что этот вечер — его. Он раз за разом нагружал штрафную «Бетиса», а на 38-й минуте взялся за то, что делает редко, но ярко: мощный удар издали, рикошет от перекладины — и Хорхе де Фрутос оказался первым на добивании. 1:0.

Райо Вальекано — Реал Бетис globallookpress.com

А потом — магия. Флориан Лежен подошёл к мячу на последней минуте тайма и хладнокровно закрутил со штрафного в дальний угол. Ни шанса у Адриана. 2:0. В этот момент казалось: матч решён. Но в этой гонке за еврокубки в Ла Лиге ничего не решено раньше времени.

Райо Вальекано — Реал Бетис globallookpress.com

Камбек по рецепту Пеллегрини

Тренеры живут чувствами. И Мануэль Пеллегрини почувствовал: если не сейчас — никогда. Его команда вышла после перерыва совсем иной. Менее осторожной, более хищной. И уже через шесть минут Кучо Эрнандес доказал, почему он нужен «Бетису» именно в такие моменты. Ушел от Лежена с борьбой, сместился, пробил — и Баталья не выручил. 2:1.

Райо Вальекано — Реал Бетис globallookpress.com

Вскоре последовал второй удар — болезненный, спорный, но весомый. Лежен не сдержал Абде, легкий контакт, падение — пенальти. Протесты были громче самого удара. Но Иско подошёл и пробил, как и подобает лидеру, которым он стал для команды в этом сезоне. И снова равенство — только теперь не по силам, а по счёту.

Райо Вальекано — Реал Бетис gettyimages.com

После того как Иско покинул поле на 69-й минуте, «Бетис» на мгновение потерял тональность. Центр поля ушёл к хозяевам. Унаи Лопес зарядил опасно — Адриан потащил. Альваро Гарсия выскочил один на один — снова кипер спас.

Пеллегрини бросил в бой Карвалью и Бакамбу, пытаясь вернуть контроль, но в эти минуты «Райо» отдавал всего себя и был очень близок к голу. Но защита «Бетиса» выстояла. Опыт против искры. Расчёт против романтики.

Райо Вальекано — Реал Бетис globallookpress.com

Ничья в пользу конкурентов по таблице

2:2 — результат, который никто не празднует. «Бетис» всё ещё мечтает о Лиге чемпионов, оставляя возможность сыграть в ней скорее только на бумаге: отрыв от «Вильярреала» — пять очков. «Райо» — с упущенной победой, но пока в восьмёрке, однако только по разнице мячей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Эта игра ускользнула от всех и ещё больше накалила борьбу в верхней части таблицы. И если у «Бетиса» ещё есть шанс пробиться в Лигу Европы, обыграв «Челси», то «Райо» уже подпирают «Осасуна» и «Мальорка».