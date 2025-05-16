«Райо» и «Бетис» устроили голевое шоу, но потеряли очки в гонке за Европу

Вечер начался с мелочи, которая быстро превратилась в символ. Проблема с воротами Батальи задержала старт матча — как предчувствие того, что хрупкой будет не только конструкция створа ворот, но и сама игра. Потому что она получилась хрупкой, взрывной, колеблющейся, как эмоции болельщиков, которые верили в третью победу подряд «Райо».
Дерзкий «Райо» в первом тайме
Педро Диас с первых минут демонстрировал, что этот вечер — его. Он раз за разом нагружал штрафную «Бетиса», а на 38-й минуте взялся за то, что делает редко, но ярко: мощный удар издали, рикошет от перекладины — и Хорхе де Фрутос оказался первым на добивании. 1:0.
А потом — магия. Флориан Лежен подошёл к мячу на последней минуте тайма и хладнокровно закрутил со штрафного в дальний угол. Ни шанса у Адриана. 2:0. В этот момент казалось: матч решён. Но в этой гонке за еврокубки в Ла Лиге ничего не решено раньше времени.
Камбек по рецепту Пеллегрини
Тренеры живут чувствами. И Мануэль Пеллегрини почувствовал: если не сейчас — никогда. Его команда вышла после перерыва совсем иной. Менее осторожной, более хищной. И уже через шесть минут Кучо Эрнандес доказал, почему он нужен «Бетису» именно в такие моменты. Ушел от Лежена с борьбой, сместился, пробил — и Баталья не выручил. 2:1.
Вскоре последовал второй удар — болезненный, спорный, но весомый. Лежен не сдержал Абде, легкий контакт, падение — пенальти. Протесты были громче самого удара. Но Иско подошёл и пробил, как и подобает лидеру, которым он стал для команды в этом сезоне. И снова равенство — только теперь не по силам, а по счёту.
После того как Иско покинул поле на 69-й минуте, «Бетис» на мгновение потерял тональность. Центр поля ушёл к хозяевам. Унаи Лопес зарядил опасно — Адриан потащил. Альваро Гарсия выскочил один на один — снова кипер спас.
Пеллегрини бросил в бой Карвалью и Бакамбу, пытаясь вернуть контроль, но в эти минуты «Райо» отдавал всего себя и был очень близок к голу. Но защита «Бетиса» выстояла. Опыт против искры. Расчёт против романтики.
Ничья в пользу конкурентов по таблице
2:2 — результат, который никто не празднует. «Бетис» всё ещё мечтает о Лиге чемпионов, оставляя возможность сыграть в ней скорее только на бумаге: отрыв от «Вильярреала» — пять очков. «Райо» — с упущенной победой, но пока в восьмёрке, однако только по разнице мячей.
Календарь и таблица испанской Примеры
Эта игра ускользнула от всех и ещё больше накалила борьбу в верхней части таблицы. И если у «Бетиса» ещё есть шанс пробиться в Лигу Европы, обыграв «Челси», то «Райо» уже подпирают «Осасуна» и «Мальорка».