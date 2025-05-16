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    Коболли — Альтмайер. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

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    Даниэль Альтмайер
    Флавио Коболли из Италии сыграет против Даниэля Альтмайера из Германии в четвертьфинале турнира в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Флавио Коболли с победы стартовал на туринском грунте, итальянец в рамках второго круга обыграл аргентинца Андреа Колларини (7:6, 7:6). На корте теннисисты провели 2 часа 8 минут.

    За это время Коболли выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

    Флавио Коболли на последнем турнире в Риме оступился в первой же игре против соотечественника Люки Нарди (3:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Флавио Коболли занимает 34 место в рейтинге ATP.

    Альтмайер

    Даниэль Альтмайер на соревнованиях в Турине провел два матча, выиграв сначала у итальянца Андреа Пеллегрино (6:3, 6:4).

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    • Во втором раунде туринского розыгрыша немецкий теннисист нанёс поражение аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (6:3, 6:2).

    В этой встрече Альтмайер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

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    На данный момент Даниэль Альтмайер занимает 71 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Коболли в этом матче можно поставить за 1.53, на победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.27.

    Прогноз: Соперники между собой встречались дважды. В хорватском Умаге успех праздновал немецкий теннисист, а Гамбурге победителем вышел итальянец. В двух встречах игрокам потребовались три сета, так что можно ожидать результативной игры от соперников, в которой победителем выйдет Альтмайер.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коболли — Альтмайер?

    Матч Коболли — Альтмайер состоится 16 мая 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коболли — Альтмайер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коболли — Альтмайер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коболли — Альтмайер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коболли — Альтмайер?

    Коэффициенты букмекеров: : На Коболли в этом матче можно поставить за 1.53, на победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.27.

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