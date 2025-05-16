Коболли — Альтмайер. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Турине 16 мая 2025 года

Флавио Коболли из Италии сыграет против Даниэля Альтмайера из Германии в четвертьфинале турнира в Турине. Матч пройдёт 16 мая, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коболли

Флавио Коболли с победы стартовал на туринском грунте, итальянец в рамках второго круга обыграл аргентинца Андреа Колларини (7:6, 7:6). На корте теннисисты провели 2 часа 8 минут.

За это время Коболли выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Флавио Коболли на последнем турнире в Риме оступился в первой же игре против соотечественника Люки Нарди (3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Флавио Коболли занимает 34 место в рейтинге ATP.

Альтмайер

Даниэль Альтмайер на соревнованиях в Турине провел два матча, выиграв сначала у итальянца Андреа Пеллегрино (6:3, 6:4).

Во втором раунде туринского розыгрыша немецкий теннисист нанёс поражение аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (6:3, 6:2).

В этой встрече Альтмайер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На данный момент Даниэль Альтмайер занимает 71 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Коболли в этом матче можно поставить за 1.53, на победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: Соперники между собой встречались дважды. В хорватском Умаге успех праздновал немецкий теннисист, а Гамбурге победителем вышел итальянец. В двух встречах игрокам потребовались три сета, так что можно ожидать результативной игры от соперников, в которой победителем выйдет Альтмайер.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.27.