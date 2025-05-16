Сурхан — Согдиана. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 16 мая 2025 года

16 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Согдиана». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Согдиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» нынче не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» в 9 стартовых матчах добыл 10 зачетных баллов. А вот забила команда всего 7 мячей в ворота соперников.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сурхан» уступил самаркандскому «Динамо» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Пахтакору» (2:1). А вот поединок с «Машъалом» завершился блеклым паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Сурхан» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сурхан» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает аккурат чаще гола за матч.

Матчи с «Согдианой» для команды складываются исторически успешно. В четырех очных поединках «Сурхан» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда твердо намерена оторваться от опасной зоны.

«Согдиана»

Турнирное положение: «Согдиана» провалила старт сезона. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Согдиана» в 9 матчах чемпионата набрала всего 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Согдиана» не сумела одолеть «Шуртан» (1:1).

До того команда уступила крепким ферганцам (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Андижан».

При этом «Согдиана» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Согдиана» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 9 поединках чемпионата.

При этом «Согдиана» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Вот только не побеждает команда 2 матча кряду.

Команда уже три года не может одолеть «Сурхан». Да и в нынешней диспозиции она явно обрадуется даже одному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Согдиана» способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Согдиана» не побеждала в 2 своих последних матчах

«Сурхан» обыграл «Согдиану» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.17.

Прогноз: «Сурхан» намерен оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же удачно противостоят в последние годы.

Ставка: Победа «Сурхана» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65