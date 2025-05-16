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    «Сурхан» традиционно расправится с «Согдианой»

    Сурхан — Согдиана. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Сурхан» — «Согдиана»
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    «Сурхан»
    16 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Согдиана». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Согдиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 17 Мая 2025 года

    Сурхан

  • Термез
    •  Сурхан 17:00 Согдиана

    Согдиана

  • Джизак
    •

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» нынче не блещет результатами. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сурхан» в 9 стартовых матчах добыл 10 зачетных баллов. А вот забила команда всего 7 мячей в ворота соперников.

    Сурхан — Согдиана: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сурхан» уступил самаркандскому «Динамо» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Пахтакору» (2:1). А вот поединок с «Машъалом» завершился блеклым паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась всего 2 викториями. В этих поединках «Сурхан» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сурхан» все никак не поймает свою игру. Команда в среднем пропускает аккурат чаще гола за матч.

    Матчи с «Согдианой» для команды складываются исторически успешно. В четырех очных поединках «Сурхан» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда твердо намерена оторваться от опасной зоны.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» провалила старт сезона. Команда на данный момент находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Согдиана» в 9 матчах чемпионата набрала всего 8 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Согдиана» не сумела одолеть «Шуртан» (1:1).

    До того команда уступила крепким ферганцам (1:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Андижан».

    При этом «Согдиана» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Согдиана» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 9 поединках чемпионата.

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    При этом «Согдиана» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Вот только не побеждает команда 2 матча кряду.

    Команда уже три года не может одолеть «Сурхан». Да и в нынешней диспозиции она явно обрадуется даже одному баллу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Согдиана» способна найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Согдиана» не побеждала в 2 своих последних матчах

    • «Сурхан» обыграл «Согдиану» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.17.

    Прогноз: «Сурхан» намерен оторваться от группы аутсайдеров, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же удачно противостоят в последние годы.

    Ставка: Победа «Сурхана» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сурхан — Согдиана?

    Матч Сурхан — Согдиана состоится 16 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сурхан — Согдиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сурхан — Согдиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сурхан — Согдиана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сурхан — Согдиана?

    Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.62.

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    Сурхан — Согдиана: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 16.05.202518:00. «Сурхан» традиционно расправится с «Согдианой»
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