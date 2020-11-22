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    Удержат ли «армейцы» лидирующую позицию в РПЛ?

    Экспресс дня 22 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 ноября
    Федор Чалов
    22 ноября в чемпионатах России, Англии и Италии пройдут матчи очередных туров. Предлагаем вашему вниманию экспресс на три поединка этих первенств.

    ЦСКА — «Сочи»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    ЦСКА после 14 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, однако преимущество перед вторым местом составляет всего один балл.

    В последний раз «армейцы» теряли очки в чемпионате в конце сентября, проиграв «Локомотиву» со счетом 0:1, после чего они добилась пяти побед подряд. Так в прошлом туре две недели назад москвичи в родных стенах одолели «Ростов» (2:0).

    «Сочи» в этом сезоне ведут борьбу за путевку в еврокубки. На данный момент команда с 23 набранными баллами находится на пятой строчке, отставая от четвертого места на три очка.

    За всю турнирную дистанцию «барсы» проиграли только трижды, а также одержали шесть викторий и пять матчей свели вничью. В своем последнем сыгранном матче они разошлись миром дома с «Уфой» (1:1), а игрой ранее одолели 2:1 «Локо» в родных стенах.

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    «Сочи» проводит неплохой сезон, и наверняка даст бой лидеру первенства. Ставим на гостей с форой + 2.

    Ставка: победа «Сочи» с форой (+2) за 1.28.

    «Ливерпуль» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    «Ливерпуль» после восьми сыгранных туров в турнирной таблице Премьер-лиги находится на третьей строчке, отставая от первого места только на один балл.

    «Красные» в текущем первенстве проиграли раз, неожиданно крупно уступив в гостях 2:7 «Астон Вилле», также они еще дважды расходились миром и в пяти встречах побеждали. Перед паузой мерсисайдцы в гостях сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

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    «Лестер» после восьми проведенных встреч возглавляет турнирную таблицу АПЛ, однако перевес перед дуэтом преследователей составляет всего одно очко.

    «Лисы» пока в этом первенстве играют бескомпромиссно, выиграв шесть встреч при двух фиаско, которые были на домашнем поле от «Вест Хэма» (0:3) и «Астон Виллы» (0:1). В минувшем туре они дома одолели «Вулверхэмптон» (1:0), выиграв т.с. третью игру подряд.

    У «Ливерпуля» большие кадровые проблемы, особенно в защите, а «Лестер» пребывает в хорошей форме. Поэтому не исключаем в данной игре обмена результативными ударами.

    Ставка: обе забьют: да за 1.53.

    «Наполи» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    «Наполи» в текущем розыгрыше Серии А после семи туров занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на три очка.

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    • Неаполитанцы в пяти встречах одерживали виктории и дважды терпели фиаско, одно из которых было техническим от «Юве». В прошлом туре они на выезде минимально одолели «Болонью» со счетом 1:0.

    «Милан» на данный момент является лидером Серии А, опережая ближайшего преследователя на два очка.

    «Россонери» в первенстве пока никому не уступали, добившись пяти побед и два поединка завершив вничью. Один из мировых исходов был дома с «Ромой» (3:3), а также с «Вероной» (2:2) в минувшем туре чемпионата.

    «Милан» пребывает сейчас в хорошем состоянии, и в предстоящем сражении вполне способен устоять, но все же поставим на гостей с форой +1.

    Ставка: победа «Милана» с форой (+1) за 1.40.

    Общий коэффициент — 2.74.

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    Экспресс дня 22 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.28
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