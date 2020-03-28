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    БАТЭ не допустит осечки в Мозыре?

    Экспресс дня 28 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 28 марта
    Игроки БАТЭ
    В субботу, 28 марта, в белорусском первенстве состоятся матчи второго игрового дня.

    «Слуцк» — «Динамо» Брест

    Футбол. Белоруссия. Высшая лига. 2-й тур

    «Слуцк» в прошлом сезоне занял только 11-ю строчку в чемпионате Белоруссии. Отметим, что команда много пропускала, но и забивала в среднем по голу за матч.

    Коллектив неплохо провел подготовку к новому сезон, в четырех последних поединках по два раза сыграв вничью и победив. В первом туре первенства он неделю тому назад на своем поле обыграл «Славию» со счетом 3:1.

    Брестскому «Динамо» в прошлом году удалось в первый раз в своей истории выиграть чемпионат Белоруссии, потерпев в 30 турах только одно поражение.

    Текущий сезон команда начала с победы в Суперкубке страны, переиграв солигорский «Шахтер» (2:0). После чего «Динамо» только в серии пенальти одолело «Ислочь» в кубке страны, дважды в основное время разойдясь с оппонентом нулевой ничьей. В стартовом туре первенства брестсцы дома сыграли вничью со «Смолевичами» (1:1).

    Чемпион не особо убедителен в последних играх, поэтому есть смысл ставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Слуцка» с форой (+1,5) за 1.57.

    «Славия» Мозырь — БАТЭ

    Футбол. Белоруссия. Высшая лига. 2-й тур

    «Славия» в прошлом розыгрыше белорусского первенства заняла восьмое место. И то такое место обусловлено хорошей концовкой, где было выиграно четыре встречи из пяти.

    Непосредственно перед чемпионатом страны мозырцы сыграли 1:1 с «Нефтехимиком», а до этого было крупное поражение от «Рубина» (0:5). В первом же туре чемпионата «Славия» в гостях уступила «Слуцку» со счетом 1:3.

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    БАТЭ в прошлом сезоне стал вторым, прервав свою многолетнюю гегемонию в чемпионате, пропустив вперед себя брестское «Динамо».

    В этом году клуб из Борисова успешно прошел стадию четвертьфинала Кубка страны, дважды обыграв минское «Динамо» (2:1 и 3:2). А вот стартовом поединок первенства БАТЭ провалил, сенсационно уступив в гостях «Энергетику» со счетом 1:3.

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    Ставка: победа БАТЭ за 1.44.

    «Городея» — «Шахтер» Солигорск

    Футбол. Белоруссия. Высшая лига. 2-й тур

    «Городея» в прошлом чемпионате Белоруссии финишировала в турнирной таблице на седьмой позиции, уступив всего шесть очков четвертой строчке.

    В межсезонье команда в спаррингах проиграла только два матча из девяти. В первом туре белорусского первенства, «Городея» неделю тому назад уступила в гостях «Витебску» со счетом 0:1.

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    • «Шахтер» в минувшем чемпионате Белоруссии завоевал бронзовые медали, отстав от лидера первенства аж на десять очков.

    Начали этот год «горняки» неудачно, проиграв в Суперкубке страны брестскому «Динамо» (0:2), после чего они смогли пробиться в полуфинал Кубка, дважды обыграв «Торпедо-БелАЗ» (2:0 и 1:0), а вот в первом туре чемпионата «Шахтер» в родных стенах уступил 0:1 все тем же «автозаводцам».

    Семь из последних матчей между собой эти команды сыграли на «меньше», и от этого поединка мы не ждем результативности.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.79.

    Итоговый коэффициент — 4.04 0

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