4 октября состоится бой в рамках турнира АСА 146 между Альбертом Туменовым и Гаджимурадом Хирамагомедовым в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Туменов — Хирамагомедов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Альберт Туменов

Еще несколько лет назад Туменов и вовсе выступал в UFC. Причем в самом сильном промоушене мира у Альберта была очень серьезная оппозиция.

К примеру, в своем последнем поединке в UFC Туменов дрался с нынешним чемпионом полусредней категории Леоном Эдвардсом, но победить тогда у россиянина не получилось.

Тем не менее, опыт позволяет Альберту довольно успешно выступать в отечественном промоушене. После того поражения от Эдвардса Туменов больше никому не уступал.

Сейчас «Эйнштейн» идет на серии из шести выигранных поединков кряду. Не исключено, что в предстоящем бою он будет настроен на досрочный финиш.

Гаджимурад Хирамагомедов

Гаджимурад всю свою карьеру провел в отечественных промоушенах. У данного бойца есть опыт выступления против иностранных соперников, но именитой оппозиции точно не было.

К данной встрече Хирамагомедов подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. Стоит отметить, что у Гаджимурада только одна досрочная победа в карьере.

В основном, Хирамагомедов не форсирует события и работает на очки. С выносливостью у данного бойца точно все в порядке.

Но в плане нокаутирующей мощи он явно уступает своему предстоящему оппоненту. Пожалуй, чтобы победить такого соперника, Хирамагомедову надо превзойти самого себя.

Прогноз и ставка

В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Альберту Туменову. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Хирамагомедова можно поставить за 3.05.

Ввиду более солидного опыта Туменов является фаворитом. Также стоит отметить, что экс-боец UFC обладает очень хорошей взрывной силой. Туменов включается в работу уже с самых первых секунд встречи.

И об этом говорит тот факт, что в его карьере 10 досрочных побед только в первом раунде. Не исключено, что исход предстоящего поединка решится гораздо раньше отведенного времени. Ставка: тотал меньше 2,5 за 3.20.