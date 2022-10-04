ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей БелозёровКанадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом» «Зенит» — «Ростов»«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге
    Все новости спорта

    Что покажет экс-боец UFC Альберт Туменов в отечественном промоушене АСА?

    Туменов — Хирамагомедов. Прогноз (к. 3.20) и ставки на бой, АСА 146, 4 октября 2022 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на AMC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Туменов — Хирамагомедов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберт Туменов
    4 октября состоится бой в рамках турнира АСА 146 между Альбертом Туменовым и Гаджимурадом Хирамагомедовым в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Туменов — Хирамагомедов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Альберт Туменов

    Еще несколько лет назад Туменов и вовсе выступал в UFC. Причем в самом сильном промоушене мира у Альберта была очень серьезная оппозиция.

    К примеру, в своем последнем поединке в UFC Туменов дрался с нынешним чемпионом полусредней категории Леоном Эдвардсом, но победить тогда у россиянина не получилось.

    Тем не менее, опыт позволяет Альберту довольно успешно выступать в отечественном промоушене. После того поражения от Эдвардса Туменов больше никому не уступал.

    Сейчас «Эйнштейн» идет на серии из шести выигранных поединков кряду. Не исключено, что в предстоящем бою он будет настроен на досрочный финиш.

    Гаджимурад Хирамагомедов

    Гаджимурад всю свою карьеру провел в отечественных промоушенах. У данного бойца есть опыт выступления против иностранных соперников, но именитой оппозиции точно не было.

    К данной встрече Хирамагомедов подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду. Стоит отметить, что у Гаджимурада только одна досрочная победа в карьере.

    В основном, Хирамагомедов не форсирует события и работает на очки. С выносливостью у данного бойца точно все в порядке.

    Но в плане нокаутирующей мощи он явно уступает своему предстоящему оппоненту. Пожалуй, чтобы победить такого соперника, Хирамагомедову надо превзойти самого себя.

    Прогноз и ставка

    В данной встрече букмекеры отдают предпочтение Альберту Туменову. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.35. На победу Хирамагомедова можно поставить за 3.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Ввиду более солидного опыта Туменов является фаворитом. Также стоит отметить, что экс-боец UFC обладает очень хорошей взрывной силой. Туменов включается в работу уже с самых первых секунд встречи.

    И об этом говорит тот факт, что в его карьере 10 досрочных побед только в первом раунде. Не исключено, что исход предстоящего поединка решится гораздо раньше отведенного времени. Ставка: тотал меньше 2,5 за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Де Минаур
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Котов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Шевченко — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Туменов — Хирамагомедов: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Что покажет экс-боец UFC Альберт Туменов в отечественном промоушене АСА?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры