В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФоруме» 30 ноября. Начало встречи — в 00:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» занимает четвёртое место в Западной конференции, одержав 15 побед и потерпев 5 поражений.
Последние матчи: «гризли» в последней игре турнира на выезде обыграл «Миннесоту» (114:109). В составе «Мемфиса» результативной игрой отметился Седрик Коуард, который набрал 22 очка.
Не сыграют: Джерами Грант, Кэмерон Бузер, Грэгори Джексон.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Мемфис» одержал победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (115:97), «Шарлотт» (117:111), «Голден Стэйт» (126:98), а также проиграл «Миннесоте» (95:104).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: в Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает второе место, одержав 15 побед и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» на гостевой арене проиграл «Сан-Антонио» (96:99).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «озёрники» в последних матчах регулярного чемпионата одержали победу над «Ютой» (109:94), «Сакраменто» (106:104), «Шарлотт» (118:114 ОТ), но уступил «Юте» (97:109).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает второе место в Западной конференции
- «Мемфис» занимает четвертое место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. На победу «Мемфиса» — 2.38.
ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Мемфис» сейчас на ходу, команда из штата Теннесси одержала победу в трех матчах подряд. Но впереди серьёзное испытание с одним из лидеров Западной конференции. «Гризли» если и проиграют, но всё же дадут бой сопернику.
Ставка: Фора «Мемфиса» (+3.5) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 227.5 с коэффициентом 1.87.