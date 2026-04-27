Выйдут ли «никсы» вперёд в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: «Никсы» смогли восстановить равновесие в серии, переиграв «Атланту» на выезде (114:98). Ключевую роль в победе команды сыграл О Джи Ануноби, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В серии между «Нью-Йорком» и «Атлантой» ничья (2:2). Отметим, что «никсы» сначала повели в противостоянии, переиграв «ястребов» (113:102), затем нью-йоркцы проиграли соперникам из Джорджии (106:107, 108:109).

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 6-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 36 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии проиграли в четвёртой игре серии «никсам» (98:114).

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Хокс», которая состояла из двух матчей. Ранее «Атланта» переиграла «Нью-Йорк» со счётом 109:108, 107:106.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34. На победу «Атланты» — 3.25.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» перехватил инициативу у «Атланты», сравняв счёт в противостоянии. Серия переехала на Мэдисон Сквер Гарден, где «никсы» вполне могут выйти вперёд в серии.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-8.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: «Нью-Йорк» и «Атланта» в сумме набирают в среднем 217 очков за матч.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 2.15.