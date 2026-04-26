прогноз на матч НБА, ставка за 2.25

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 28 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: «Мэджик» переиграли «Детройт» в третьем матче серии (113:105). Весомый вклад в победу «Орландо» внёс Десмонд Бэйн, который отправил в кольцо соперника 25 очков и совершил 7 подборов.

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Орландо» находится Джонатан Айзек.

Состояние команды: В последних матчах «маги» переиграли «Детройт» (112:101), «Шарлотт» (121:90) и проиграли «Филадельфии» (97:109), «Детройту» (83:98).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: В третьем матче серии плей-офф «Детройт» проиграл «Орландо» со счётом 105:113.

Не сыграют: В составе «Детройта» из-за травмы не сыграет Кевин Хьюртер.

Состояние команды: В последних матчах «Детройт» выиграл у «Индианы» (133:121), «Шарлотт» (118:100), а также обменялся победами с «Орландо» (98:83, 101:112).

Статистика для ставок

«Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции

«Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)

«Орландо» обыгрывает «Детройт» в серии со счётом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Орландо» — 2.25.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Орландо» перехватил инициативу в серии с «Детройтом» и повёл в серии 2:1. «Маги» вполне могут дожать серьёзного конкурента на своей арене.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.