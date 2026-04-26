В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 28 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Орландо»
Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.
Последние матчи: «Мэджик» переиграли «Детройт» в третьем матче серии (113:105). Весомый вклад в победу «Орландо» внёс Десмонд Бэйн, который отправил в кольцо соперника 25 очков и совершил 7 подборов.
Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Орландо» находится Джонатан Айзек.
Состояние команды: В последних матчах «маги» переиграли «Детройт» (112:101), «Шарлотт» (121:90) и проиграли «Филадельфии» (97:109), «Детройту» (83:98).
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.
Последние матчи: В третьем матче серии плей-офф «Детройт» проиграл «Орландо» со счётом 105:113.
Не сыграют: В составе «Детройта» из-за травмы не сыграет Кевин Хьюртер.
Состояние команды: В последних матчах «Детройт» выиграл у «Индианы» (133:121), «Шарлотт» (118:100), а также обменялся победами с «Орландо» (98:83, 101:112).
Статистика для ставок
- «Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции
- «Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)
- «Орландо» обыгрывает «Детройт» в серии со счётом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Орландо» — 2.25.
ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Орландо» перехватил инициативу в серии с «Детройтом» и повёл в серии 2:1. «Маги» вполне могут дожать серьёзного конкурента на своей арене.
Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.