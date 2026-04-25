прогноз на матч НБА

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Филадельфии на «Xfinity Mobile Arena» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Филадельфия — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» в третьей игре серии уступила «Бостону» со счётом 100:108.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Филадельфии» находится Джоэл Эмбиид.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В матчах плей-офф «76-е» обменялись победами с «Бостоном» (111:97, 91:123), а в заключительных матчах регулярного чемпионата «Филадельфия» переиграла «Орландо» (109:97), «Милуоки» (126:106).

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Селтикс» вышел вперёд в серии с «Филадельфией», переиграв соперника со счётом 108:100. Весомый вклад в победу команды внёс Джейлен Браун, набравший 25 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Селтикс» переиграли «Филадельфию» (123:91), «Орландо» (113:108) и «Нью-Орлеана» (144:118).

Статистика для ставок

«Бостон» ведёт в серии у «Филадельфии» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34. На победу «Филадельфии» — 3.25.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без Джоэла Эмбиида «Филадельфии» будет непросто в игре против «Бостона». Не исключаем, что «кельты» смогут увеличить преимущество над «76-ми» в серии.

1.85 Фора «Бостона» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Филадельфия» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Бостона» (-6.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 213.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Филадельфия» — «Бостон» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 213.5 с коэффициентом 1.87.