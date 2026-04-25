В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Кливленд с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Торонто»
Турнирная таблица: 46 побед и 36 поражений — результат «Торонто» в основном этапе НБА. Канадцы вышли в плей-офф с пятого места Востока.
Последние матчи: «Торонто» вернулся в борьбу за выход во второй круг плей-офф. В третьей игре серии канадцы переиграли «Кливленд» (126:104). В составе победителей результативной игрой отметился Скотт Барнс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач.
Не сыграют: Иммануэль Квикли не сыграет в матче против «Кливленда» из-за травмы подколенного сухожилия.
Состояние команды: «Торонто» в последних матчах одержал победу над «Бруклином» (136:101), а также проиграл «Нью-Йорку» (95:112) и «Кливленду» (113:126, 105:115).
«Кливленд»
Турнирная таблица: 52 победы и 30 поражений — результат «Кливленда» в регулярном чемпионате. В плей-офф баскетболисты из Огайо вышли с четвёртого места Восточной конференции.
Последние матчи: «Кливленд» после двух побед над «Торонто» всё же позволил себе оступиться в игре против канадцев (104:126).
Не сыграют: В лазарете «кавалеристов» остался травмированный Томас Брайант.
Состояние команды: Отметим, что прервалась победная серия «Кливленда», которая насчитывала три матча. Ранее «кавалеристы» выиграли две встречи плей-офф у «Торонто» (115:105, 126:113) и одну игру регулярного чемпионата против «Вашингтона» (130:117).
Статистика для ставок
- «Кливленд» вышел в плей-офф с 4-го места Восточной конференции
- «Торонто» вышел в плей-офф с 5-го места Восточной конференции
- «Кливленд» обыгрывает «Торонто» в серии (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Торонто» — 2.35.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Торонто» удалось сократить отставание в серии от «Кливленда» до минимума. Не исключаем вероятности того, что домашние стены снова помогут канадскому коллективу.
Ставка: Фора «Торонто» (+3.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 1.90.