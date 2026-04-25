Выйдет ли «Детройт» в серии плей-офф?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 25 апреля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: Во втором матче серии «Орландо» потерпел поражение от «Детройта» (83:98).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Орландо» находится Джонатан Айзек.

Состояние команды: В последних матчах «маги» переиграли «Детройт» (112:101), «Шарлотт» (121:90) и проиграли «Филадельфии» (97:109), «Бостону» (108:113).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана переиграли «Орландо» со счётом 98:83. Отметим, что команда 18 лет не побеждала в матчах плей-офф на домашней арене.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Детройт» выиграл у «Индианы» (133:121), «Шарлотт» (118:100), «Милуоки» (137:111), но проиграл «Орландо» (101:112).

Статистика для ставок

«Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции

«Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)

«Орландо» vs «Детройт»: счёт в серии 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. На победу «Орландо» — 2.12.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» смог восстановить равновесие в серии с «Орландо». Баскетболисты из Мичигана подходят к поединку в боевом составе, ожидаем, что гости смогут нанести новое поражение «магам».

Ставка: Фора «Детройта» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первых матчах серии «Детройт» и «Орландо» набросали друг другу 181 и 213 очков.

Ставка: ТМ 212.5 с коэффициентом 1.94.