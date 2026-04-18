«Никсы» не оставят шансов сопернику на успех?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 19 апреля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Нью-Йорк» проиграл «Шарлотт» (96:110).

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Джален Брансон и Митчелл Робинсон, под вопросом участие О Джи Ануноби.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В поединке против «Шарлотт» прервалась пятиматчевая победная серия «никсов», которые ранее выиграли у «Торонто» (112:95), «Бостона» (112:106), «Атланты» (108:105), «Чикаго» (136:96), «Мемфиса» (130:119).

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 6-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 36 поражений.

Последние матчи: Команда из Джорджии потерпела крупное поражение в заключительном матче регулярного сезона. «Атланта» уступила «Майами» со счётом 117:143.

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: В последних матчах «Атланта» одержала победу над «Бруклином» (141:107) и уступила в играх против «Нью-Йорка» (105:108). Также «ястребы» обменялись победами с «Кливлендом» (124:102, 116:122).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал две победы над «Атлантой» (108:105, 128:125)

«Атланта» добилась победы над «Нью-Йорком» во втором очном поединке (111:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Атланты» — 2.80.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Никсы» успешно проводят игры в этом сезоне, к тому же две победы над «Атлантой» в этом сезоне доказала, что «Нью-Йорк» вполне может переиграть «Атланту».

2.07 Фора «Нью-Йорка» (-7.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.83 ТБ 215.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.83.