Начнёт ли «Бостон» плей-офф с уверенной победы?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 19 апреля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Орландо» (113:108). Весомый вклад в победу «кельтов» внёс Бэйлор Шайерман, защитник набрал 30 очков.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на своего ключевого игрока Джейсона Тейтума. Из строя команды также выбыли Джейлен Браун и Деррик Уайт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Нью-Орлеан» (144:118), «Торонто» (115:101), «Шарлотт» (113:102) и проиграл «Нью-Йорку» (106:112).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: В матче плей-ин «Филадельфии» пришлось обыграть «Орландо» (109:97), чтобы получить путёвку в плей-офф. Лучший КПД в поединке у Тайриза Макси, который отправил в кольцо соперника 31 очко.

Не сыграют: «Филадельфия» не сможет рассчитывать на лидера команды Джоэла Эмбиида.

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «76-е» одержали победы над «Милуоки» (126:106), «Индианой» (105:94), а также проиграли «Хьюстону» (102:113) и «Сан-Антонио» (102:115).

Статистика для ставок

В регулярном чемпионате «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (114:98, 109:108)

«Филадельфия» одержала две победы над «Бостоном» (102:100, 117:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.13. На победу «Филадельфия» — 5.95.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» в последних матчах регулярного сезона оступился лишь один раз — это был поединок против «Нью-Йорка». «Филадельфия» сейчас подходит к серии плей-офф с «кельтами» не в лучшей игровой форме. Команде не поможет ключевой игрок Джоэл Эмбиид.

Ставка: Фора «Бостона» (-12.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем в матчах с участием «Бостона» и «Филадельфии» команды набирают около 220 очков. Можно рассмотреть ставку на тотал поединка.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 2.33.