Встретится ли «Оклахома» с «солнечными» в плей-офф?

прогноз на матч НБА

В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 18 апреля. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Голден Стэйт с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв в Западной конференции итоговое 7-е место. В 82 матчах регулярного чемпионата «солнечные» одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: В полуфинале плей-ин «Финикс» проиграл «Портленду» со счётом 110:114, однако «солнечные» не лишились шансов на выход в плей-офф. В решающей игре «Санз» сыграет против «Голден Стэйт».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» одержал победы над «Далласом» (112:107), «Оклахомой» (135:103) и уступил в играх против «Лос-Анджелес Лейкерс» (73:101), «Хьюстона» (105:119).

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: Калифорнийцы вышли в плей-ин с 10-го места Западной конференции, одержав 37 побед и потерпев 45 поражений.

Последние матчи: «Голден Стэйт» в полуфинале плей-ин одержал победу в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» (126:121). В составе «золотых» ключевую роль сыграл Стефен Карри, набравший 35 очков.

Не сыграют: С травмами колена из строя команды выбыли Мозес Муди и Джимми Батлер.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия «Голден Стэйт», которая насчитывала три матча. Ранее команда из Калифорнии потерпела поражения в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (110:115), «Сакраменто» (118:124) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:119).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Голден Стэйт» одержал три победы над «Финиксом» (101:97, 119:116, 118:107)

«Финикс» одержал одну победу над «Голден Стэйт» (99:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Финикса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.61. На победу «Голден Стэйт» — 2.30.

ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В состав «Финикса» вернулись ключевые игроки Девин Букер и Диллон Брукс, которые могут помочь команде преодолеть барьер в лице «Голден Стэйт». Ожидаем победу со стороны «солнечных».

1.91 Фора «Финикса» (-3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Финикс» — «Голден Стэйт» позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Фора «Финикса» (-3.5) с коэффициентом 1.91.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 219 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Финикс» — «Голден Стэйт» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 219 с коэффициентом 1.87.