В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Юту». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 13 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Юта с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции занимает 4-е место, одержав 52 победы и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: «Озёрники» на домашней арене нанесли поражение «Финиксу» (101:73). В составе победителей результативной игрой отметился Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

Не сыграют: Выбыл из строя ключевой игрок «Лейкерс» Лука Дончич, получивший травму подколенного сухожилия. В лазарете команды также находятся Джексон Хейс, Остин Ривз.

Состояние команды: «Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию игр, которая состояла из трёх матчей. Ранее озёрники дважды проиграли «Оклахоме» (87:123, 96:139) и уступили в одной игре «Далласу» (128:134). За плечами команды также победа над «Голден Стэйт» (119:103).

«Юта»

Турнирная таблица: «Юта» занимает 14-е место в Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 59 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити одержали победу над «Мемфисом» (147:101). В составе «джазменов» трипл-дабл оформил Без Мбенг: 27 очков, 11 подборов и 11 передач.

Не сыграют: Лидер команды Лаури Маркканен не сыграет из-за травмы лодыжки. Встречу также пропустят Джарен Джексон, Юсуф Нуркич.

Состояние команды: В матче против «Мемфиса» команде из Солт-Лейк-Сити удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из 10 матчей.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» трижды обыграл «Юту» (143:135, 108:106, 140:126)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Юты» — 7.90.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом сезоне трижды обыграл «Юту». Баскетболисты из Солт-Лейк-Сити — не тот соперник, которого стоит опасаться. Ожидаем, что «озёрники» снова добьются успеха в игре против «Юты».

1.83 Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-14)

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-14) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 236.5

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.