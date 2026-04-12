В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Мемфис с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 5-е место в Западной конференции, техасцы вышли в плей-офф, одержав 51 победу и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Хьюстон» потерпел поражение в матче против «Миннесоты» (132:136).
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» из-за травмы лодыжки находится Стивен Адамс.
Состояние команды: Прервалась восьмиматчевая победная серия, в которую вошли игры против «Филадельфии» (113:102), «Финикса» (119:105), «Голден Стэйт» (117:116), «Юты» (140:106), «Милуоки» (119:113), «Нью-Йорка» (111:94), «Нью-Орлеана» (134:102) и «Мемфиса» (119:109).
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» завершает сезон в регулярном чемпионате, расположившись на 12-м месте Западной конференции, баскетболисты из штата Теннесси одержали 25 побед и потерпели 56 поражений.
Последние матчи: «Гриззлис» на выезде уступили команде «Юта» (101:147).
Не сыграют: В лазарете «гризли» шесть баскетболистов: из строя выбыли Санти Альдама (травма колена), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (травма пальца), Брэндон Кларк (травма икры), Седрик Коуард (травма колена), Зак Иди (травма лодыжки) и Джа Морант (травма локтя).
Состояние команды: «Мемфис» проиграл в седьмом матче подряд, уступив не только команде «Юта», но и «Денверу» (119:136), «Кливленду» (126:142), «Милуоки» (115:131), «Финиксу» (105:131), «Нью-Йорку» (119:130) и «Торонто» (96:128).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Хьюстон» одержал три победы над «Мемфисом» (119:109, 108:99, 124:109)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 6.85.
ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 2.04.
Прогноз: «Хьюстон» в этом сезоне трижды обыгрывал «Мемфис», в среднем с перевесом в 10 очков. Техасцы вполне могут воспользоваться кадровыми проблемами соперника. Остановим наш выбор на успешной игре «Хьюстона».
Ставка: Фора «Хьюстона» (-13.5) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 224 с коэффициентом 1.98.