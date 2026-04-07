Справятся ли «Лейкерс» без Дончича?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Оклахома». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 8 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф досрочно, «озёрники» за четыре игры до окончания регулярного чемпионата занимают 4-е место на Западе при 50 победах и 28 поражениях.

Последние матчи: «Лейкерс» потерпел неудачу в гостевой игре против «Далласа» (128:134). Несмотря на проигрыш в составе Лос-Анджелеса стоит отметить игру Леброна Джеймса, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов.

Не сыграют: Выбыл из строя ключевой игрок «Лейкерс» Лука Дончич, получивший травму подколенного сухожилия.

Состояние команды: «Лейкерс» будет тяжело без своего лидера Дончича, разыгрывающий команды получил повреждение задней поверхности бедра. Обычно после таких травм баскетболисты восстанавливаются от 4 до 6 недель. Сам игрок нацелен вернуться в строй к первому раунду плей-офф.

В последних матчах регулярного чемпионата «Лейкерс» переиграли «Кливленд» (127:113), «Вашингтон» (120:101), «Бруклин» (116:99). Также баскетболисты из Лос-Анджелеса проиграли «Оклахоме» (96:139).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф НБА досрочно, «громобойцы» уверенно лидируют на Западе при 62 победах и 16 поражениях.

Последние матчи: «Громовержцы» одержали уверенную победу над джазменами из Солт-Лейк-Сити, переиграв «Юту» со счётом 146:111. В составе «Оклахомы» результативной игрой отметился Чет Хольмгрен, набравший 21 очко.

Не сыграют: Из-за травмы в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «громовержцы» выиграли у «Лос-Анджелес Лейкерс» (139:96), «Детройта» (114:110 ОТ), «Чикаго» (131:113), «Нью-Йорка» (111:100).

Статистика для ставок

«Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Оклахома» трижды обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (139:96, 119:110, 121:92)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.06. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 8.60.

ТБ 222.5 и ТМ 222.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» — фаворит поединка, у первой команды Западной конференции не должно быть проблем в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», учитывая травму Дончича. В этом сезоне «громобойцы» уже побеждали «озерников» с разницей от +9 до +43 очков.

1.85 Фора «Оклахомы» (-13.5)

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 222.5

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.