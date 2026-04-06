В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 5-е место. «Ястребы» в 78 матчах одержали 45 побед и потерпели 33 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Атланта» переиграла «Бруклин» (141:107). Весомый вклад в победу команды внёс Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: «Хокс» одержали победу в четвёртом матче подряд, переиграв не только «Бруклин», но и «Орландо» (130:101), «Бостон» (112:102), «Сакраменто» (123:113).

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: Баскетболисты Майка Брауна вышли в плей-офф досрочно, «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, одержав 50 побед и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал победу над «Чикаго» (136:96). Ключевую роль в победе «никсов» сыграл форвард О Джи Ануноби, набравший 31 очко.

Не сыграют: Лидер «никсов» Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Атланты» из-за травмы локтя, которую получил в матче с «Мемфисом».

Состояние команды: Нью-йоркцы в последних матчах одержали победу над «Мемфисом» (130:119), а также проиграли «Хьюстону» (94:111), «Оклахоме» (100:111), «Шарлотт» (103:114).

В этом сезоне «Нью-Йорк» переиграл «Атланту» (128:125)

«Атланта» взяла реванш у «Нью-Йорка» (111:99)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.85. На победу «Атланты» — 1.95.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 1.88.

Прогноз: Без травмированного Карла-Энтони Таунса «Нью-Йорку» будет непросто в игре против «Атланты». Стоит лишь обратить внимание на победную серию «ястребов», баскетболисты из Джорджии вполне могут добиться успеха в игре с «никсами».

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Атланта» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атланта» — «Нью-Йорк» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

