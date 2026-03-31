В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Барклайс Центр» 1 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бруклин — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Бруклин»

Турнирная таблица: Выше 13-го места в Восточной конференции «Бруклин» не поднимется, нью-йоркцы в 75 матчах регулярного чемпионата одержали 18 побед и потерпели 57 поражений.

Последние матчи: «Бруклин» в родных стенах одержал победу над «Сакраменто» (116:99). В составе «сетей» результативной игрой отметился Очай Агбажи, защитник отправил в кольцо соперника 18 очков.

Не сыграют: В составе «Бруклина» не сыграют травмированные Егор Дёмин, Майкл Портер-младший, Джош Минотт, Дэйрон Шарп и Дэнни Вольф.

Состояние команды: «Бруклину» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из 10 матчей. Ранее нью-йоркцы проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:116), «Голден Стэйт» (106:109), «Портленду» (99:134, 95:114), «Сакраменто» (122:126), «Нью-Йорку» (92:93), «Оклахоме» (92:121), «Филадельфии» (97:104), «Атланте» (97:108), «Детройту» (100:138).

«Шарлотт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 9-е место при 39 победах и 36 поражениях.

Последние матчи: «Шарлотт» допустили осечку в домашней игре против «Бостона» (99:114).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете находится Грант Уильямс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «шершни» уступили «Филадельфии» (114:118) и обыграли «Нью-Йорк» (114:103), «Сакраменто» (134:90), «Мемфис» (124:101).

В первом круге «Шарлотт» одержал победу над «Бруклином» (136:117)

«Бруклин» взял реванш у «Шарлотт» (116:103)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.06. На победу «Бруклина» — 8.60.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.89.

Прогноз: «Шарлотт» в этом сезоне уже побеждал «Бруклин» и может это повторить снова. К тому же нью-йоркцы потеряли все шансы на проход в плей-ин. Остановим наш выбор на победе «шершней».

Ставка: Фора «Шарлотт» (-16) с коэффициентом 1.81.

Прогноз: Баскетболисты «Бруклина» и «Шарлотт» в среднем за матч забрасывают друг другу по 220 очков.

