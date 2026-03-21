Справится ли «Индиана» с Вембаньямой?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: Техасцы вышли в плей-офф досрочно, на данный момент «Сан-Антонио» расположился на 2-м месте Западной конференции, одержав 52 победы и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: Путёвку в первый раунд плей-офф НБА «Сан-Антонио» обеспечил после того, как переиграл «Финикс» (101:100). Вклад в победу команды внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал четвёртую победу подряд, помимо игры с «Финиксом», «шпоры» переиграли «Сакраменто» (132:104), «Лос-Анджелес Клипперс» (119:115), «Шарлотт» (115:102).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции, в 70 матчах «иноходцы» одержали 15 побед и потерпели 55 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели домашнее поражение в матче против «Портленда» (119:127).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: «Индиана» проиграла в 15 матчах подряд, уступив также «Нью-Йорку» (110:136, 92:101), «Милуоки» (123:134), «Финиксу» (108:123), «Сакраменто» (109:114), «Портленду» (111:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:128).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Индиану» (123:113)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.05. На победу «Индианы» — 10.00.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Индиана» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «Пэйсерс» с разницей в 10 очков. Лидер техасцев Вембаньяма находится в отличной форме и вполне способен принести «Спёрс» очередную победу над «иноходцами».

1.90 Фора «Сан-Антонио» (-18.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-18.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первом очном матче сезона баскетболисты «Сан-Антонио» и «Индианы» набрали 236 очков. Можно сыграть на результативности матча.

2.03 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.03.