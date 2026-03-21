прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Финиксе на «Мортгейдж Матчап Центр» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Финикс — Милуоки с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» занимает 7-е место в Западной конференции, одержав 39 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «солнечные» проиграли «Сан-Антонио» со счетом 100:101.

Не сыграют: Встречу из-за травм пропустят Диллон Брукс (сломана рука), Марк Уильямс (травма ноги), Джордан Гудвин (травма икры).

Состояние команды: «Санз» потерпели четыре поражения подряд, проиграв не только «Сан-Антонио», но и «Миннесоте» (104:116), «Бостону» (112:120), «Торонто» (115:122).

«Милуоки»

Турнирная таблица: «Милуоки» расположился на 11-м месте Восточной конференции, одержав 28 побед и потерпев 41 поражение.

Последние матчи: «Баксы» в последней игре ассоциации проиграли джазменам из Солт-Лейк-Сити со счётом 96:128.

Не сыграют: «Милуоки» не сможет рассчитывать на своего ключевого игрока Янниса Адетокунбо, греческий форвард получил травму.

Состояние команды: «Милуоки» в последних матчах смог обыграть лишь «Индиану» (134:123). В остальных играх баскетболисты из Висконсина проиграли «Кливленду» (116:123), «Атланте» (99:122), «Майами» (105:112).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Финикс» одержал победу над «Милуоки» (129:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Финикса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Милуоки» — 5.25.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Без Янниса Адетокунбо «Милуоки» будет крайне тяжело в игре против «Финикса». «Солнечные» имеют прекрасную возможность прервать свою четырёхматчевую проигрышную серию.

Ставка: Фора «Финикса» (-11.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.