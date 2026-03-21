прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» занимает место в зоне плей-офф, расположившись на 6-м месте, одержав 38 побед и потерпев 31 поражение.

Последние матчи: «Мэджик» постепенно теряет позиции на Востоке, проигрывая своим соперникам от матча к матчу. В прошедшем туре «Орландо» уступил «Шарлотт» (111:130).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Орландо» находится лидер Франц Вагнер, который травмировал лодыжку. Из строя команды также выбыли Энтони Блэк (травма спины), Джонатан Айзек (травма колена) и Уэнделл Картер (травма ребра).

Состояние команды: Проигрышная серия «магов» насчитывает три матча, помимо игры с «Шарлотт», «Орландо» проиграл в поединках против «Оклахомы» (108:113) и «Атланты» (112:124).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 3-е место в Западной конференции, одержав 45 побед и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: «Озёрники» на выезде переиграли «Майами» (134:126). Ключевую роль в поединке сыграл Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 60 очков.

Не сыграют: Форвард «озёрников» Макс Клебер не сыграет из-за травмы спины.

Состояние команды: «Лейкерс» демонстрирует победную серию из восьми матчей, помимо встречи с «Майами» команда из Лос-Анджелеса добилась успеха в играх против «Хьюстона» (124:116, 100:92), «Денвера» (127:125 ОТ), «Чикаго» (142:130), «Миннесоты» (120:106), «Нью-Йорка» (110:97) и «Индианы» (128:117).

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.65. На победу «Орландо» — 2.25.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Лука Дончич демонстрирует мощную игру в последних матчах регулярного чемпионата. Словенец вполне может сыграть важную роль в предстоящей игре. К тому же, у «Лейкерс» есть жажда реванша, так как в первом круге «озёрники» уступили «Орландо» с разницей в одно очко. Остановим свой выбор на победе гостей.

Прогноз: В первой личной игре баскетболисты «Лейкерс» и «Орландо» забросили друг другу 219 очков, есть смысл рассмотреть ставку на тотал меньше.

