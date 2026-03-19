В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 20 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Вашингтон — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» давно лишился выхода в плей-офф и плей-ин турнира. «Колдуны» могут максимум рассчитывать на 11-е место, а пока команда занимает 14-ю строчку в Восточной конференции при 16 победах и 52 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Вашингтон» проиграл на домашней арене «Детройту» (117:130).

Не сыграют: В лазарете «Уизардс» находятся Энтони Дэвис и Александр Кэп. Баскетболисты «Вашингтона» получили травмы.

Состояние команды: «Колдуны» проиграли 13 матчей подряд, уступив также в играх против «Голден Стэйт» (117:125), «Бостона» (100:111), «Орландо» (109:126, 131:136 — после овертайма), «Майами» (129:150), «Нью-Орлеана» (118:138), «Юты» (112:122), «Хьюстона» (118:123), «Торонто» (125:134), «Атланты» (96:126, 98:119) и «Шарлотт» (112:129).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» продолжает лидировать в Восточной конференции. В 68 матчах «Пистонс» одержали 49 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: Команда из Мичигана одержала победу в гостевой игре против «Вашингтона» (130:117). Ключевую роль в игре сыграл Джаден Дюрен, оформив дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды «Детройт» находится Айзея Стюарт.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» одержал победы над «Мемфисом» (126:110), «Филадельфией» (131:109) и «Бруклином» (138:100). Единственное поражение команда потерпела в матче против «Торонто» (108:119).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Вашингтон» занимает 14-е место в Восточной конференции

«Детройт» одержал две победы над «Вашингтоном» (130:117,137:135 ОТ)

«Вашингтон» взял реванш у «Детройта» (126:117)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Вашингтона» — 7.40.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» и «Вашингтон» встречаются во второй игре подряд, в первой лидер Восточной конференции переиграл соперника с разницей в 13 очков. Ожидаем новой крупной победы гостевой команды.

Ставка: Фора «Детройта» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Баскетболисты «Детройта» и «Вашингтона» в последней личной встрече набрали 247 очков.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 2.30.