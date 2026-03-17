В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Оклахома с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» занимает место в зоне плей-офф, расположившись на 6-м месте, одержав 38 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Орландо» уступил «Атланте» (112:124).

Не сыграют: «Маги» не смогут рассчитывать на трёх баскетболистов, из строя команды выбыли Франц Вагнер (травма лодыжки), Джонатан Айзек (травма колена) и Энтони Блэк (травма спины).

Состояние команды: Прервалась победная серия «Орландо», которая состояла из семи матчей. «Маги» ранее добились успеха в матчах против «Майами» (121:117), «Вашингтона» (136:131 — после овертайма), «Кливленда» (128:122), «Милуоки» (130:91), «Миннесоты» (119:92), «Далласа» (115:114) и «Вашингтона» (126:109).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» занимает 1-е место в Западной конференции, одержав 53 победы и потерпев 15 поражений.

Последние матчи: «Громовержцы» нанесли поражение «Миннесоте» (116:103). Лучшую игру на площадке «Пэйком Центр» провёл Чет Хольмгрен, оформив 21 очко. Ведущий баскетболист «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 передач.

Не сыграют: Лидер Западной конференции не сможет рассчитывать на травмированных Томаса Сорбера, Джалена Уильямса и Брандена Карлсона.

Состояние команды: «Тандер» одержал победу в 8-м матче подряд, переиграв на своём пути не только «Миннесоту», но и «Бостон» (104:102), «Денвер» (129:126), «Голден Стэйт» (104:97), «Нью-Йорк» (103:100), «Чикаго» (116:108), «Даллас» (100:87), «Денвер» (127:121).

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Орландо» — 4.15.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Это будет вторая встреча в сезоне между «магами» и «громовержцами», в первой баскетболисты «Оклахомы» добились успеха и могут повторить этот результат.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первой личной игре баскетболисты «Оклахомы» и «Орландо» забросили друг другу 220 очков, можно рассмотреть ставку на тотал.

Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.93.