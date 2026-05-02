Пройдёт ли «Кливленд» во второй круг плей-офф?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в Кливленде на «Рокет Арене» 4 мая. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Торонто с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Кливленд»

Турнирная таблица: 52 победы и 30 поражений — результат «Кливленда» в регулярном чемпионате. В плей-офф баскетболисты из Огайо вышли с четвёртого места Восточной конференции.

Последние матчи: «Кливленд» потерпел поражение в гостевой игре против «Торонто» (110:112 ОТ), так как основное время поединка завершилось вничью 104:104.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Счёт в серии между «Кливлендом» и «Торонто» — равный (3:3). «Кавалеристы» одержали победы над канадцами (125:120, 115:105, 126:113), а также проиграли сопернику (89:93, 104:126).

«Торонто»

Турнирная таблица: 46 побед и 36 поражений — результат «Торонто» в основном этапе НБА. Канадцы вышли в плей-офф с пятого места Востока.

Последние матчи: Скотт Барнс помог своей команде сравнять счёт в серии, оформив дабл-дабл из 25 очков и 14 передач. «Торонто» поединок выиграл со счётом 112:110 (победа в овертайме).

Не сыграют: Иммануэль Квикли по-прежнему не может помочь канадцам из-за травмы подколенного сухожилия. Под вопросом участие Брэндона Ингрэма, у которого врачи диагностировали травму пятки.

Состояние команды: Счет сравнял в серии Ар Джей Барретт, он вывел свою команду вперед в шестом поединке за секунду до конца матча броском из-за дуги.

Статистика для ставок

«Кливленд» вышел в плей-офф с 4-го места Восточной конференции

«Торонто» вышел в плей-офф с 5-го места Восточной конференции

«Кливленд» vs «Торонто»: счёт в серии 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Торонто» — 3.75.

ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Кливленд» хоть и проиграл в двух матчах подряд канадцам, но подходит к седьмой игре серии в качестве потенциального победителя. Дело в том, что на «Рокет Арене» баскетболисты из Огайо достаточно сильны, не исключаем, что домашние стены снова помогут «кавалеристам» выйти вперёд.

Ставка: Фора «Кливленда» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 211.5 с коэффициентом 1.90.