«Детройт» пробьётся во второй раунд плей-офф?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.95

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 3 мая. Начало встречи — в 22:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Орландо с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Детройт»

Путь в плей-офф: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана одержали вторую победу подряд над «Орландо». В этот раз баскетболисты «Детройта» переиграли соперника со счётом 93:79. В составе победителей результативной игрой отметился Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Стоит отметить, что «Детройту» удалось вернуться в игру с минус 24 очка. К концу второй четверти команда уступала «магам» (38:60).

Не сыграют: Из-за травм решающую игру против «Орландо» могут пропустить Кевин Хьюртер и Тобиас Харрис.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Детройту» удалось сравнять счет в серии противостояния против «Орландо» (3:3). В играх против «магов» баскетболисты из Мичигана выиграли (116:109, 98:83) и проиграли (88:94, 105:113, 101:112).

«Орландо»

Путь в плей-офф: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.

В матчах плей-ин «маги» проиграли «Филадельфии» (97:109) и одержали важную победу над «Шарлотт» (121:90).

Последние матчи: В родных стенах «Орландо» упустил преимущество в 24 очка, проиграв «Детройту» со счётом 79:93.

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек. Пропустит игру и лидер команды Франц Вагнер.

Состояние команды: В матчах первого раунда плей-офф «Орландо» переиграл «Детройт» со счётом 94:88, 113:105 и 112:101, а также уступил сопернику (83:98, 109:116).

Статистика для ставок

«Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции

«Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)

В серии «Детройт» — «Орландо» ничья (3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.25. На победу «Орландо» — 3.95.

ТБ 201.5 и ТМ 201.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» благодаря усилиям Каннингема смог камбэкнуть и вернуться в борьбу за путевку в полуфинал Восточной конференции. Ожидаем, что баскетболисты из Мичигана на победной волне смогут нанести поражение «магам» в решающем седьмом матче.

1.95 Фора «Детройта» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Детройт» — «Орландо» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Детройта» (-9.5) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 202.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Детройт» — «Орландо» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 202.5 с коэффициентом 1.90.