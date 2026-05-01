прогноз на матч НБА, ставка за 3.25

В седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 3 мая. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» упустили преимущество в серии против «Филадельфии», проиграв в шестой игре со счётом 93:106.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Селтик» потерпели второе поражение подряд в противостоянии с «Филадельфией», проиграв также с результатом 97:113.

В матчах плей-офф «Бостон» переиграл «Филадельфию» ещё два раза (108:100, 128:96), а также потерпел два поражения (91:123, 97:111).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: Защитник «76-х» Тайриз Макси набрал 30 очков в шестом матче серии против «Бостона». Его одноклубники Пол Джордж — 23 очка, а Джоэл Эмбиид — дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

«Филадельфия» в итоге переиграла «кельтов» (106:93) и сравняла счёт в серии (3:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В матчах плей-офф «Сиксерс» смогли одержать ещё две победы над «Бостоном» (113:97, 111:97), в остальных трёх встречах баскетболисты «Филадельфии» потерпели фиаско (96:128, 100:108, 91:123).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.34. На победу «Филадельфии» — 3.25.

ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» подходит к поединку в лучшем психологическом состоянии, так как команда смогла отыграться в серии, одержав над «кельтами» две победы подряд. Не исключаем, что «76-е» одержат новую победу над соперником и выйдут в полуфинал Восточной конференции.

3.25 Победа «Филадельфии» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Бостон» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 3.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 205.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бостон» — «Филадельфия» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 205.5 с коэффициентом 1.87.