прогноз на матч НБА

В шестом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 2 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Лос-Анджелес Лейкерс с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: «Хьюстон» одержал вторую победу над «Лейкерс» (99:93). В составе победителей результативной игрой отметился Джабари Смит, набрав 22 очка.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находятся Стивен Адамс и Фред Ванвлит. Из строя команды из-за травмы лодыжки выбыл Кевин Дюрант.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: Техасцы смогли одержать вторую победу подряд в серии против «Лейкерс», выиграв также со счетом 115:96. «Хьюстону» удалось сократить отставание в серии с 0:3 — на 2:3.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: Несмотря на проигрыш в пятой игре серии против «Хьюстона» (93:99), лучшим игроком стал один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся травмированные Остин Ривз и Лука Дончич.

Состояние команды: В первом раунде плей-офф «Лейкерс» сначала нанес три поражения «Хьюстону» (112:108 ОТ, 101:94, 107:98), затем «озёрники» уступили сопернику со счётом 96:115.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.35.

ТБ 205.5 и ТМ 205.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Хьюстон» добился практически невероятного результата, с 0:3 техасцы сократили отставание от «Лейкерс» до минимума. Права на ошибку у «Рокетс» нет, ожидаем, что баскетболисты «Хьюстона» смогут сравнять счёт в серии.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: ТБ 207.5 с коэффициентом 1.94.