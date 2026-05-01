В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 2 мая. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торонто — Кливленд с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Торонто»

Турнирная таблица: 46 побед и 36 поражений — результат «Торонто» в основном этапе НБА. Канадцы вышли в плей-офф с пятого места Востока.

Последние матчи: В пятом матче серии канадцы уступили «Кливленду» со счётом 120:125.

Не сыграют: Иммануэль Квикли не сыграет в матче против «Кливленда» из-за травмы подколенного сухожилия.

Состояние команды: В матчах против «Кливленда» канадцы одержали победы со счётом 93:89, 126:104, а также проиграли с результатом 105:115, 113:126.

«Кливленд»

Турнирная таблица: 52 победы и 30 поражений — результат «Кливленда» в регулярном чемпионате. В плей-офф баскетболисты из Огайо вышли с четвёртого места Восточной конференции.

Последние матчи: «Кливленд» вышел вперёд в серии противостояния с «Торонто», одержав победу в пятой игре (125:120). Весомый вклад в победу «кавалеристов» внёс Эван Мобли, набравший 23 очка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Кливленду» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которой баскетболисты из Огайо проиграли «Торонто» (104:126, 89:93).

Статистика для ставок

«Кливленд» обыгрывает «Торонто» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Торонто» — 2.42.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Торонто» в серии с «Кливлендом» уже отыгрывался со счётом 0:2. Обе победы канадцы одержали на домашней арене. И вот их пути снова сойдутся в Торонто на «Скотиабанк Арене». Ожидаем, что хозяева снова смогут взять вверх над «кавалеристами» на своей арене.

Ставка: Победа «Торонто» с коэффициентом 2.42.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.