В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Орландо на «Кия Центр» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Орландо — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Орландо»
Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.
Последние матчи: Баскетболисты «Орландо» потерпели поражение в пятой игре серии «Детройту» (109:116). Отметим, что Паоло Банкеро «Орландо» набрал в матче 45 очков, реализовал 55% бросков из-за дуги, совершил 9 подборов и отдал 5 передач за 44 минуты игрового времени.
Не сыграют: В составе «Орландо» находятся травмированные Джонатан Айзек и Франц Вагнер.
Состояние команды: В матчах плей-офф против «Детройта» «маги» одержали три победы (94:88, 113:105, 112:101), а также проиграли (83:98).
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.
Последние матчи: Баскетболисты из Мичигана сократили отставание в серии до одной победы. В пятой игре дуэли «Детройт» переиграл «Орландо» со счётом 116:109. В составе победителей результативной игрой отметился Кейд Каннингем, который отправил в кольцо соперника 45 очков, реализовал 63% броска из-за дуги, совершил 4 подбора и отдал 5 передач.
Не сыграют: В составе «Детройта» из-за травмы не сыграет Кевин Хьюртер.
Состояние команды: «Детройту» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, в которой «Пистонс» проиграли «Орландо» (88:94, 105:113).
Статистика для ставок
- «Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции
- «Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)
- «Орландо» обыгрывает «Детройт» в серии со счётом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Орландо» — 2.35.
ТБ 210.5 и ТМ 210.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Детройт» на всех порах стремится, чтобы отыграться в серии против «Орландо». В последней встрече баскетболисты из Мичигана переиграли соперника с разницей в 7 очков. Не исключаем новой победы со стороны «Детройта».
Ставка: Фора «Детройта» (-5.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 210.5 с коэффициентом 1.87.