прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции, «никсы» в 69 матчах регулярного чемпионата одержали 44 победы и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал домашнюю победу в матче против «Голден Стэйт» (110:107). Вклад в победу команды внёс Джален Брансон, отправив в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Из-за растяжения брюшных мышц игру пропустит Майлз Макбрайд.

Состояние команды: «Нью-Йорк» одержал победу в трёх матчах подряд, Помимо победы над «Голден Стэйт», команда также переиграла «Индиану» (101:92) и «Юту» (134:117).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает 15-е место в Восточной конференции, в 68 матчах «иноходцы» одержали 15 побед и потерпели 53 поражения.

Последние матчи: Баскетболисты из Индианаполиса потерпели гостевое поражение в матче против «Милуоки» (123:134).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: «Индиана» проиграла в 13 матчах подряд, уступив также «Нью-Йорку» (92:101), «Финиксу» (108:123), «Сакраменто» (109:114), «Портленду» (111:131), «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:128).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Индиана» еще не сыграли между собой

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. На победу «Индианы» — 8.00.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Индиана» долгое время не может одержать победу, «иноходцы» потерпели фиаско в 13 матчах подряд. Не исключаем того, что «Нью-Йорк» нанесет поражение сопернику.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-15.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

